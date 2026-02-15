OB-Wahl in München: Was man über Dieter Reiter wissen sollte - und wie er wirklich heißt

Wer sind die Münchner OB-Kandidaten? Die AZ erklärt knapp, wer Dieter Reiter ist. Als Privatmann, von Beruf, für welche Positionen er steht. Und was kurios ist.

Am 8. März 2026 wählt München einen neuen Oberbürgermeister. Die AZ stellt die drei aussichtsreichsten Kandidaten vor. Hier: Dieter Reiter (SPD).

OB-Kandidat Dieter Reiter im Überblick

Privatleben

Dieter Reiter wurde 1958 in Rain am Lech geboren, kam aber bereits als zweijähriger Bub nach München. Er wuchs in einer Genossenschaftswohnung auf der Schwanthalerhöhe auf. Er ist verheiratet mit Petra Reiter, hat drei erwachsene Kinder und ist Großvater. Reiter spielt E-Gitarre, als seine Lieblings-CD hat er einmal "Brothers in Arms" von den Dire Straits genannt. Sein erstes Auto sei ein "knallgelber Ford Escort" gewesen.

Dieter Reiter mit seiner Ehefrau Petra. Das Paar heiratete im Jahr 2003. Für beide ist es die zweite Ehe. © AZ-Archiv

Ausbildung und Beruf

Reiter hat in der Stadtverwaltung Karriere gemacht. Er ist studierter Verwaltungswirt und schon seit 1981 in Diensten der Stadt. Bis ins Jahr 2000 war er für die Stadtkämmerei zuständig, zuletzt als Büroleiter und Pressesprecher. Von 2001 bis 2005 war Reiter im Kassen- und Steueramt, das er zuletzt leitete. Anschließend wirkte er bis 2009 als stellvertretender Stadtkämmerer, bis er im April 2009 zum Wirtschaftsreferenten unter OB Christian Ude gewählt und in diesem Amt schließlich auch Wiesn-Chef wurde.

Politische Karriere

Dieter Reiters politische Karriere unterscheidet sich deutlich von der der meisten prominenten Politiker. Er war zwar SPD-Mitglied, spielte in der Partei aber nie eine große Rolle und hatte auch keine politischen Ämter inne. Er gilt als eine Entdeckung von Christian Ude, der ihn förderte und gerne als seinen Nachfolger haben wollte. Innerhalb der Münchner SPD setzte sich Reiter gegen die beiden Mitbewerber Alexander Reissl und Brigitte Meier durch und durfte bei der Wahl 2014 zum Oberbürgermeister kandidieren. Er setzte sich mit 56,7 Prozent der Stimmen in der Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten Josef Schmid (43,3 Prozent) durch. 2020 musste er wieder in die Stichwahl, gewann dort aber sehr deutlich mit 71,7 Prozent gegen 28,3 Prozent der Stimmen der CSU-Kandidatin Kristina Frank.

Sein erstes Auto war ein knallgelber Ford Escort aber auch auf dem Motorrad machte der junge Dieter Reiter eine gute Figur. © AZ-Archiv

Politische Positionen

Reiter versteht sich selbst als Pragmatiker, der sich deutlich von Ideologen aller Art abgrenzt. Er positioniert sich immer wieder gegen rechts, im Alltag aber will er vor allem einer sein, der Probleme löst. Reiter sieht sich in der Tradition Schorsch Kronawitters als "OB der kleinen Leute".

Stolz ist er zum Beispiel darauf, dass er für die Mieter der städtischen Wohnungsgesellschaft einen Mietenstopp erlassen habe. Doch auch um das Lebensgefühl in der Stadt sorgt er sich. "Es gibt kein gutes Miteinander mehr", hat er zum Jahreswechsel in einem Interview mit der AZ gesagt. "Ich wünsche mir oft das Lebensgefühl von Schwabing in den 80er und 90er Jahren zurück."

Dieter Reiter grenzt sich oft sehr deutlich ab von Positionen und Personen seiner eigenen Partei in Berlin. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 positionierte er sich öffentlich gegen Bundeskanzler Olaf Scholz und für eine Kanzlerkandidatur von Boris Pistorius.

In der Kritik

Rathaus-intern wird immer wieder kritisiert, dass Reiter wenig Interesse zeige, interne Konflikte auszumoderieren, sich oft nicht verantwortlich fühle, sondern lieber öffentlich über die Verwaltung schimpfe, deren Chef er doch eigentlich ist. Aus seiner eigenen Münchner SPD ist so gut wie gar keine Kritik zu hören, Reiter ist es über all die OB-Jahre gelungen, die Reihen geschlossen zu halten. Die SPD setzt voll auf ihr Zugpferd. Dieter Reiters Beliebtheit in der Stadt hat Rathaus-interne Kritik ohnehin keinen Abbruch getan. Einen echten Skandal hat er sich in seiner OB-Zeit nicht geleistet.

Kurioses

Dieter Reiter heißt gar nicht Dieter Reiter. Zumindest nicht mit erstem Namen. Was kaum wem bekannt sein dürfte: Der volle Name des Münchner Oberbürgermeisters ist Franz Dieter Reiter.