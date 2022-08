OB Dieter Reiter haut beim "Munich Irish Nights" in die Saiten

Oberbürgermeister Dieter Reiter spielt gemeinsam mit der Paul Daly Band beim Musik- und Kulturfestival "Munich Irish Nights" am Rindermarkt.

München - Es gibt Gelegenheiten, da hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD mit der Farbe grün kein Problem. Zum Beispiel, wenn es um Irland geht. Es ist noch nicht lange her, da saß er in einem Pub in Irland, bei Bier, mit Freunden - alle mit Gitarre in der Hand. Ein Foto davon postete er auf Facebook. Vielleicht hat Reiter im Urlaub für seinen Auftritt geübt.

Denn diesen Samstag stand er gemeinsam mit der Paul Daly Band beim Musik- und Kulturfestival "Munich Irish Nights" am Rindermarkt auf der Bühne. Schon im vergangenen Jahr spielte er auf dem dreitägigen Festival, das der Kilians Irish Pub und das Kulturreferat gemeinsam organisieren. Und es dürfte nicht der letzte Auftritt bleiben. Denn in seinem Amtszimmer im Rathaus hat Reiter auch eine Gitarre zum Üben.