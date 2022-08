Nach Konzert von Robbie Williams in München: Die Polizei zieht Bilanz

Nach teils chaotischen Verhältnissen beim Helene-Fischer-Konzert waren die Augen am Samstag auf den Auftritt von Robbie Williams in Riem gerichtet. Fazit: deutlich reibungsloser. Es war das "entspannteste der letzten drei Megakonzerte", so die Polizei.

28. August 2022 - 18:27 Uhr | Hüseyin Ince, Claudia Hagnund Daniel von Loeper