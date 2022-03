Noch einer in München! Auch McDonald's am Rotkreuzplatz ist dicht

Die Filiale in der Nymphenburger Straße war 1977 eröffnet worden. Bis zur Schließung war hier "immer viel los". Und was kommt jetzt?

Neuhausen - Das Restaurant mit dem gelben M vor der Tür war eine Anlaufstelle für Heißhungrige: 44 Jahre gab es den McDonald's am Rotkreuzplatz. Nun ist er geschlossen. Sogar die grüne Stadtteilbürgermeisterin Anna Hanusch hat hier kürzlich heiße Pommes geholt: Gegen 23 Uhr kam sie von einem Termin, in Neuhausen hatte kein anderer Imbiss auf.

Vor der 170-Quadratmeter-Filiale in der Nymphenburger Straße 156 standen oft junge Leute. "McDonald's hat halt andere Öffnungszeiten. Zu später Stunde war es so grundsätzlich einfach für Menschen im Viertel, sich imbissmäßig zu versorgen", weiß Anna Hanusch.

Schließung am Rotkreuzplatz: Es gibt noch 25 McDonald's-Filialen in München

Nach dem Fitness-Center auf ein Softeis. Drei Cheeseburger für ein Euro je Stück als Standard-Bestellung. Lust auf einen Hamburger Royal TS mit der Mayo-Sauce oder einem Caesar Salad zu Mittag? Auch wer McDonald's kritisch gegenübersteht oder kein Fleisch isst: Eine nennenswerte Zahl an Münchnern zählt Vorlieben für spezielle McDonald's-Snacks auf: "Man ist einfach damit großgeworden", so die Begründung.

Seit Ende 2021 ist die Neuhauser Filiale des Fast-Food-Riesen dauerhaft geschlossen. Der Grund: Der Mietvertrag sei ausgelaufen, so das Unternehmen auf AZ-Anfrage. 25 McDonald's gibt es aktuell in München. In den letzten Jahren sind jedoch einige weggefallen. McDonald's am Max-Weber-Platz in Haidhausen zum Beispiel. Nachtschwärmer vermissen die Isartor-Filiale in der Zweibrückenstraße. Sie hat 2018 zugemacht.

McDonald's: Kein Plan, sich aus Städten zurückzuziehen

McDonald's verkauft immer mehr Hamburger, Apfeltaschen, Bagels und Schoko-Shakes an deutschen Autobahn-Raststätten. "Es gibt keine Strategie, die Zahl der Filialen in der Stadt zu verringern", erklärt allerdings die Presseverantwortliche in München auf AZ-Nachfrage.

Die Grünen-Politikerin Anna Hanusch wohnt in der Schlörstraße. Sie isst wenig Fast-Food und wenig Fleisch. Den neuen veganen Burger, den McDonald's derzeit promotet, "muss ich nicht zwingend probieren", sagt die Neuhauserin.

Anna Hanusch (Grüne) ist die Bezirksausschuss-Chefin. Sie sorgt sich, dass es spät kein Essen mehr im Viertel gibt. © Grüne

Kommt wieder Gastro rein? Und wie lange hat sie auf?

Sie hofft jetzt, dass in den schönen freigewordenen Räume an der Nymphenburger Straße wieder Gastronomie einzieht, "deren Geschäftsführer ökologisch gesinnt sind und die für die Jugend gut ist". Zudem plädiert sie für lange Öffnungszeiten: "Denn bei McDonald's war immer viel los!"

Für die Zukunft stellt die Chefin des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg mehr Tische und Stühle im Freien in Aussicht: "Mal sehen, ob es hier eine größere Freischankfläche geben kann. Das ist eine interessante Ecke von Neuhausen."