Nicht genug Rettungsschwimmer: Münchner Freibadsaison startet eingeschränkt

Weil Rettungsschwimmer fehlen, kann die Münchner Freibadsaison nur eingeschränkt starten. Die Stadtwerke suchen händeringend Personal.

München - Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Freibad-Saison nach zwei Jahren coronabedingtem Durchhänger wären da, eigentlich: Das frühlingshafte Wetter scheint mitzuspielen und die Coronabeschränkungen sind komplett aufgehoben. Das heißt: Es ist keine Reservierung im Vorfeld nötig, es gibt keine festgelegten Zeitslots und auch keine Einschränkung der Besucheranzahl.

Münchner Freibäder: Akuter Personalmangel

Was dem ungehinderten Badespaß aber einen Strich durch die Rechnung macht, ist der "massive" Personalmangel, wie die Münchner Stadtwerke (SWM) in einer Mitteilung schreiben. Dieser Mangel ist sogar so groß, dass der Start zur Freibadsaison nur bei eingeschränktem Betrieb stattfinden kann: "Schon jetzt steht fest, dass aus Kapazitätsgründen das Frühschwimmer-Angebot im Schyrenbad zunächst entfallen muss", schreiben die SWM. Es fehle das nötige Personal für einen Dreischicht-Betrieb.

Münchner Freibäder suchen dringend Rettungsschwimmer

Die SWM suchen so dringend noch Personal, dass sie jetzt auch extra Informationsveranstaltungen in den Bädern organisieren. Die nächste ist am Montag, 25. April, von 15 bis 17 Uhr im Dantebad. Dort informieren Fachleute der SWM über die Anforderungen, die der Job mit sich bringt.

Freibad-Saison startet am 2. Mai

Trotz Mangel startet aber die Münchner Freibadsaison wie geplant. Traditionsgemäß öffnet das Schyrenbad als erstes, und zwar am 2. Mai um 10 Uhr. Ab Samstag, 14. Mai öffnen dann weitere Bäder.