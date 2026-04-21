Neuer S-Bahn-Frust in München: Das kommt im Mai auf die Fahrgäste zu

Im Mai stören Bauarbeiten auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen massiv den S-Bahn- und Regionalverkehr in München und um München herum.

Bauarbeiten auf der Stammstrecke und in Außenbereichen beeinträchtigen im Mai den S-Bahn- und Regionalverkehr. (Archivbild)

Partielle Sperrungen der Stammstrecke und ÖPNV-Warnstreik sorgten im April gerade erst für Frust unter den S-Bahn-Nutzern, jetzt wird ihre Geduld im Mai erneut strapaziert.

Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur: Das kommt im Mai auf S-Bahn-Kunden zu

Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag mitteilte, müssen sich die Fahrgäste der S-Bahn München und die Fahrgäste einiger Regionalverkehrslinien auf größere Änderungen auf einigen Strecken einstellen.

"Grund sind umfangreiche Bauarbeiten für die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur", heißt es bei der Bahn: "Betroffen sind neben der Stammstrecke die Außenäste der Linien S1 Freising/Flughafen, S2 Erding und S8 Flughafen sowie Regionalzüge aus/in Richtung Landshut und Mühldorf."

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke

Am sogenannten "Instandhaltungswochenende" gibt es laut DB zwischen Freitag, 8. Mai (ab 22.20 Uhr) und Montag, 11. Mai (4.40 Uhr) keinen S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke und rund um den Ostbahnhof.

Die DB InfraGO bündelt wieder zahlreiche Baumaßnahmen an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen. Parallel laufen die Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke in Laim und am Ostbahnhof. Dafür müssen die Stammstrecke und der Bereich rund um den Ostbahnhof gesperrt werden, sodass zwischen Pasing und Leuchtenbergring/Giesing kein Verkehr auf den S-Bahn-Gleisen möglich ist. Mit Ausnahme der S7 beginnen und enden alle Linien vorzeitig oder werden umgeleitet.

Die Linie S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof). Einige Züge fahren nur ab/bis Moosach (U3).

fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof). Einige Züge fahren nur ab/bis Moosach (U3). Die S2 verkehrt im Westen verkehrt halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5), ohne Halt ab/bis Obermenzing. Zwischen Altomünster und Dachau fahren die Züge regulär. Im Osten fährt die S2 wegen einer Gleiserneuerung nur zwischen Erding und Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr.

verkehrt im Westen verkehrt halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5), ohne Halt ab/bis Obermenzing. Zwischen Altomünster und Dachau fahren die Züge regulär. Im Osten fährt die S2 wegen einer Gleiserneuerung nur zwischen Erding und Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr. Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.

fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen. Die S4 ist nur zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs.

ist nur zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs. Die S5 fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2). Die S6 verkehrt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Leuchtenbergring und Ebersberg.

verkehrt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Leuchtenbergring und Ebersberg. Die S7 fährt regulär.

fährt regulär. Die S8 wird über den Südring umgeleitet – ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring.

Diese Alternativen bietet die Deutsche Bahn an

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt mit Halt an allen Stationen. Schneller geht es laut DB ohne Zwischenhalt mit der S6 und den Regionalzügen, bei welchen baubedingt allerdings etwas weniger Verbindungen als üblich zur Verfügung stehen.

Ergänzend ist Pasing mit der neuen Tram 14 an den U-Bahnhof Laimer Platz (U5) und mit dem Bus 130 an den U-Bahnhof Westendstraße (U4/U5) angebunden. Die Linie 130 verkehrt auf Bestellung der S-Bahn mit größeren Fahrzeugen und am Samstag im Zehn-Minuten-Takt. "Außerdem hat die S-Bahn bei der Münchner Verkehrsgesellschaft die Verlängerung der U4 bis zur Westendstraße beauftragt, um an den Umsteigebahnhöfen Westendstraße und Heimeranplatz tagsüber mehr Fahrtmöglichkeiten zu bieten", heißt es.

Ebenfalls auf Bestellung der S-Bahn ist die Tram 19 in den beiden Wochenendnächten auch nach 22 Uhr zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Im östlichen Bereich der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können alternativ die anderen Verkehrsmittel im MVV genutzt werden, beispielsweise die weitgehend parallel zum Tunnel verlaufende U5.

Von Freitag, 15. Mai (21.20 Uhr) bis Montag, 18. Mai (4.40 Uhr) verkehren wegen der Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke und fürs Stellwerk keine S-Bahnen zwischen Isartor und Johanneskirchen/Giesing/Trudering.

DB InfraGO baut im Ostabschnitt der Zweiten Stammstrecke Bauweichen ein und arbeitet zudem am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof, um die im Vorjahr in Betrieb genommene Technik zu optimieren. Dafür müssen die Gleise im Bereich rund um den Ostbahnhof gesperrt werden, sodass zwischen Isartor und Johanneskirchen/Giesing/Trudering keine S-Bahnen verkehren.

Die Linie S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt an der Hackerbrücke).

fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt an der Hackerbrücke). Die S2 verkehrt im Westen nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor, im Osten nur zwischen Erding und Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr wegen Gleisarbeiten.

verkehrt im Westen nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor, im Osten nur zwischen Erding und Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr wegen Gleisarbeiten. Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Isartor sowie zwischen Giesing und Holzkirchen.

fährt nur zwischen Mammendorf und Isartor sowie zwischen Giesing und Holzkirchen. Die S4 ist lediglich zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs.

ist lediglich zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs. Die S5 fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing.

fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 verkehrt nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz (U4/U5) sowie zwischen Trudering (U2) und Ebersberg.

verkehrt nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz (U4/U5) sowie zwischen Trudering (U2) und Ebersberg. Die S7 fährt regulär.

fährt regulär. Die S8 fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Johanneskirchen und Flughafen. Ersatzverkehr besteht zwischen Johanneskirchen und Ostbahnhof.

Diese Alternativen bietet die Deutsche Bahn an

Für Fahrgäste ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostbahnhof und Isartor im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. Jeweils von 7 bis 21 Uhr pendelt außerdem eine S-Bahn zwischen Riem, Ostbahnhof und Hauptbahnhof (Fahrzeit: 13 Minuten).

Als Fahrtmöglichkeit zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können die anderen MVV-Verkehrsmittel genutzt werden, etwa die weitgehend parallel verlaufende U5. Außerdem hat die S-Bahn bei der MVG die Verlängerung der U4 bis zur Westendstraße beauftragt, um an den Umsteigebahnhöfen Westendstraße und Heimeranplatz tagsüber mehr Fahrtmöglichkeiten zu bieten.

Von Freitag, 22. Mai (22.40 Uhr) bis Donnerstag, 28. Mai (4.40 Uhr) ist dann der S-Bahn-Verkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke lahmgelegt. Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnsteig in Laim.

In den Pfingstferien laufen in Laim Arbeiten für die 2. Stammstrecke und den neuen Bahnhof. DB InfraGO baut dafür unter anderem drei neue Weichen, rüstet zwei neue Gleise mit Oberleitung sowie Leit- und Sicherungstechnik aus und stellt den neuen Bahnsteig fertig, damit dieser im weiteren Jahresverlauf in Betrieb gehen kann.

Dafür müssen die Gleise gesperrt werden, sodass zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke keine S-Bahnen fahren können. Auf der restlichen Stammstrecke verkehren je nach Abschnitt drei bzw. vier Linien und somit weniger S-Bahnen als üblich.

Der Verlauf der S-Bahn-Linien am Instandhaltungswochenende vom 8. bis 11. Mai. © Deutsche Bahn

Die Linie S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Feldmoching (am 22. Mai noch bis Moosach). Zwischen Moosach und Feldmoching besteht Ersatzverkehr. Alternativ kann in Feldmoching auch die U2 genutzt werden.

fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Feldmoching (am 22. Mai noch bis Moosach). Zwischen Moosach und Feldmoching besteht Ersatzverkehr. Alternativ kann in Feldmoching auch die U2 genutzt werden. Die S2 verkehrt im Westen regulär zwischen Altomünster und Dachau sowie halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Obermenzing). Im Osten fährt die S2 nur zwischen Hackerbrücke und Riem. Wegen der parallellaufenden Gleiserneuerung besteht im weiteren Verlauf zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben Ersatzverkehr. Zwischen Markt Schwaben und Erding fährt die S-Bahn.

Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen.

fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die Linien S5 und S7 werden miteinander verbunden und fahren somit durchgehend zwischen Wolfratshausen und Kreuzstraße.

werden miteinander verbunden und fahren somit durchgehend zwischen Wolfratshausen und Kreuzstraße. Die S6 fährt im Westen am langen Pfingstwochenende nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz und an den übrigen Tagen nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof. Im Osten fährt die S6 nur zwischen Ostbahnhof und Ebersberg.

fährt im Westen am langen Pfingstwochenende nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz und an den übrigen Tagen nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof. Im Osten fährt die S6 nur zwischen Ostbahnhof und Ebersberg. Die S8 fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen.

fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen. Betroffen ist auch der Regionalverkehr: Am langen Pfingstwochenende beginnen/enden die Züge aus dem Werdenfels tagsüber bereits in Pasing.

Diese Alternativen bietet die Deutsche Bahn an

Reisende zwischen Pasing und Hauptbahnhof können an den Wochentagen (26. und 27. Mai) alternativ die S6 nutzen. Am langen Pfingstwochenende fährt die S6 jedoch nicht zum Hauptbahnhof, sondern ab Pasing weiter bis Heimeranplatz mit Anschluss zur U-Bahn.

Auch der Regionalverkehr kann zwischen Pasing und Hauptbahnhof genutzt werden, verkehrt baubedingt jedoch mit weniger Fahrten als üblich. Aufgrund des eingeschränkten Angebots ist in den Stoßzeiten sowie zum Ausflugsverkehr am Pfingstwochenende mit einer sehr hohen Auslastung der direkten Zugverbindungen zwischen Pasing und Hauptbahnhof zu rechnen.

Die DB empfiehlt daher, auch die folgenden alternativen Fahrtmöglichkeiten zu nutzen. Pasing ist mit der neuen Tram 14 an den U-Bahnhof Laimer Platz (U5) und mit dem Bus 130 an den U-Bahnhof Westendstraße (U4/U5) angebunden. Die Linie 130 verkehrt auf Bestellung der S-Bahn mit größeren Fahrzeugen und am Samstag im Zehn-Minuten-Takt.

Auf Bestellung der S-Bahn ist die Tram 19 in den Abendstunden auch nach 22 Uhr zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Für die nicht angefahrenen S-Bahnhöfe der Stammstrecke besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Hackerbrücke.

Bauarbeiten im Außenbereich

Gleiserneuerungen zwischen Riem und Markt Schwaben machen von Freitag, 1. Mai (21 Uhr) bis Montag, 15. Juni (4 Uhr) Ersatzverkehr zwischen München und Markt Schwaben/Mühldorf auf der S-Bahn-Linie 2 sowie im Zugverkehr von RE 4 und RB 40 notwendig.

Zwischen Montag, 4. Mai (22.45 Uhr) und Freitag, 8. Mai (3.40 Uhr) ist wegen Stellwerks-Arbeiten Ersatzverkehr zwischen Besucherpark und Terminal auf S1, S8, RE 22 vorgesehen.

Von Samstag, 23. Mai (3.20 Uhr) bis Freitag, 5. Juni (4.30 Uhr) kommt es zu Ersatzverkehr sowie zu Teilausfällen und Umleitungen auf S1, RE 2, RE 3, RE 22, RE 25 und RB 33. Die Sperrung wird wegen Brücken-Arbeiten an der Fasanerie nötig.

Umfangreiche Informationen und auffällige Anleitung zum Ersatzverkehr

"An Stammstreckenbahnhöfen mit Ersatzverkehr erleichtern am Instandhaltungswochenende (8. bis 11. Mai) und an Pfingsten (22. bis 28. Mai) große purpurfarbene Informations-Stelen die Orientierung", teilt die Deutsche Bahn weiter mit: "Sie stehen als Blickfänger an den Bushaltestellen und informieren über das geänderte Liniennetz sowie den Ersatzverkehr."

Zusätzliche Stelen sollen den Weg vom Bahnhof zur Bushaltestelle zeigen. Ergänzend zur Wege-Leitung seien QR-Codes angebracht, mit denen Fahrgäste per Karten-App auf dem Smartphone zum Ersatzverkehr gelangten.

Details zu dieser und allen weiteren Bauarbeiten finden Sie rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen oder den DB-Regionalverkehr betreffend .

Fahrgäste werden außerdem über Ansagen und Plakate in den Stationen vorab informiert. Die S-Bahn München setzt an einigen Bahnhöfen zudem Mitarbeiter ein, die Auskünfte geben und über den Ersatzverkehr informieren.

Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/5589 2665 zur Verfügung. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse enthalten.