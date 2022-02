Neue Welt am Altstadtring: Stadtspaziergang am Thomas-Wimmer-Ring

Die Großbaustelle am Thomas-Wimmer-Ring ist weg - Grund für den Stadtspaziergänger, sich dort mal umzusehen.

Futuristisch! Die neuen Glascontainer am Thomas-Wimmer-Ring.

Ein neuer und sehr aufgeräumter Anblick, an den man sich erst mal gewöhnen muss: Notausgang, Aufzugsanlage und Tiefgaragenabfahrtsrampe im Lochblech-Look am Thomas-Wimmer-Ring, wie der Altstadtring auf diesem Abschnitt ja heißt.

Viel neuer Platz am Altstadtring - auch für die Radler.

Altstadt - Beim Stadtfest vor einigen Jahren war der Thomas-Wimmer-Ring für den Verkehr gesperrt und es war eine Aussichtsplattform in der Nähe vom Isartor aufgebaut. Von oben hatte man einen guten Blick über die Straße, auf der man eigentlich nur mit dem Auto vorbeifuhr.

Viele Bäume säumten damals die Straße. Keine Lauflage, kein Spazierweg. Menschen strömten aus der S-Bahn und verteilten sich auf die umliegenden Büros und Geschäfte. Selten sah man einen Spaziergänger. Dann kam irgendwann die Großbaustelle.

Jahrelang waren die anliegenden Geschäfte nur über einen schmalen Fußweg zu erreichen, Richtung Baustelle stand man vor einer Bretterwand. Alle Bäume wurden gefällt, viel Erde wurde bewegt. Ein neues Parkhaus sollte es werden. Die "Hofbräuhaus Parkgarage" wurde gebaut. Je nach Baufortschritt wurden die Fahrbahnen mal links, mal rechts verschwenkt - es staute sich.

Viele Bäume und Büsche gepflanzt

Jetzt ist die Baustelle weg. Und? Im Moment wirkt alles noch recht kahl, aber man hat eine Menge Bäume und Buschwerk gepflanzt. Kleine Anlagen sind entstanden. Bänke wurden an beiden Straßenseiten aufgestellt. Die Ein- und Ausgänge aus dem Parkhaus sind mit grauen Lochblechen verkleidet, haben fast was militärisches, checkpointmäßiges. Aber mei, sicher Geschmacksache.

Es entstand ein Mobilitätshotspot zum Laden für Roller, Fahrräder und Autos, und es gibt Parkplätze für Carsharing. Auf der anderen Seite stylische Glas- und Plastikcontainer. Alles großzügig angelegt. Sobald die Bäume grün sind, wird sich die Gegend verändern und in einigen Jahren wieder eingewachsen sein.

Die gefühlt niemals endenden Großbaustellen Münchens

Es ist sehr interessant, sich dort mal wieder umzuschauen. War es ja doch über Jahre ein auffälliger Eingriff in das Stadtbild und in den Verkehr. Solche großen Bauvorhaben geben einem in München das Gefühl, dass sie niemals enden, einfach bleiben und für immer dazugehören.

Sie wissen, dass ich immer ein Auge auf die Großbaustellen habe und mich auch oft aufrege, wenn, wie an der Ludwigsbrücke oder im Altstadtringtunnel, zwar für Dauer-Stau gesorgt wird, sich wochenlang aber nichts rührt.

Bestimmt verstehe ich einfach nichts davon und es muss einfach so sein. Oder?

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller