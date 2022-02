AZ-Spaziergänger: Das neue Tor im Osten

Dieses Mal streift der Stadtspaziergänger stadtauswärts durch die Prinzregentenstraße.

Sehenswerter Bau: das Arondo Five Rings vor den Telekom Towers.

Zurück Richtung Zentrum geht's an St. Gabriel vorbei.

Am Leuchtenbergring: Der Eingang zum Tunnel links ist von der Künstlerin Janine Mackenroth gestaltet - Name: "Ein Viertel läuft über".

Ballonfahrt: 2018 hat der Vogelweideplatz noch so ausgesehen.

Auf der Sonnenseite: Balkone am Leuchtenbergring.

Ein sehr modernes und sehr aufgeräumtes Tor im Osten: die neuen Hochhäuser am Vogelweideplatz.

Bogenhausen / Haidhausen - Nicht immer kann ich bei meinen Spaziergängen nur die romantischen Ecken in der Stadt besuchen, sonst wäre ich ja fast nur noch in der Altstadt unterwegs. Eine Stadt unterliegt einem ständigen Wandel und manchmal lohnt es auch, sich da umzuschauen, wo es laut und eigentlich nicht wirklich gemütlich ist.

Vor ein paar Jahren bin ich mit einem Ballon über München gefahren - über die A94 Richtung Berg am Laim. Am Ende der Autobahn entstand da gerade ein neuer Hochhauskomplex. Und jetzt, einige Jahre später, wollte ich mir einfach einmal anschauen, was aus dieser Großbaustelle eigentlich geworden ist.

Am Leuchtenbergring: Der Eingang zum Tunnel links ist von der Künstlerin Janine Mackenroth gestaltet - Name: "Ein Viertel läuft über". © Sigi Müller

Knallige Farben im Winterlicht

Ich starte also am Leuchtenbergring, sehe vor dem Tunnel zur Rechten das Kunstwerk "Ein Viertel läuft über" von der Künstlerin Janine Mackenroth. Knallige Farben in tiefem Winterlicht. Durch die Fußgängerunterführung, vorbei am Einkaufszentrum "Das Einstein", biege ich rechts ab, Richtung Straßenbahnbetriebshof.

Eine Wandplastik an der Mauer informiert über die Geschichte der öffentlichen Verkehrsmittel in München. Auf der Einsteinstraße stadtauswärts, auf der linken Straßenseite große Wohnkomplexe mit Geschäften im Erdgeschoss. Weiter gehe ich dann zum Vogelweideplatz, entdecke eine großzügig angelegte Tram-Station gleichen Namens und sehe im Hintergrund die Hochhäuser, die ich 2018 mit dem Ballon überquert hatte.

Dieser Teil ist mittlerweile fertiggestellt, zur Linken aber gibt's noch viel zu tun. Ein großer Gebäudekomplex wurde seit damals abgerissen. Da gibt es noch viel Arbeit in den nächsten Jahren. Als Zwischenresümee lässt sich aber sagen: Was aus dem ehemaligen baulichen Verhau am Vogelweideplatz geworden ist, kann sich sehen lassen.

Zurück Richtung Zentrum geht's an St. Gabriel vorbei. © Sigi Müller

Hausnummer 16 ist heute ein Polizeirevier

Zurück gehe ich über die Prinzregentenstraße, die ja genau die Grenze bildet zwischen Haid- und Bogenhausen (Ausnahme: Prinzregententheater und Prinzregentenstadion, die zu Bogenhausen gehören).

Ältere Wohngebäude links und rechts der Straße. Vorbei an der St.-Gabriel-Kirche Ecke Versailler Straße, mit einem Restaurant und einem Friseur unter den runden Türen und Fensterbögen auf der anderen Straßenseite und weiter bis Prinzregentenplatz: Hausnummer 16. An dem Gebäude, in dem Adolf Hitler einst seine Privatwohnung hatte, ist seit Jahrzehnten das Polizeirevier - hier beende ich meinen Spaziergang.

Heute konnte ich noch einmal bei strahlendem Sonnenschein unterwegs sein. Für die nächsten Tage war Schneeregen angesagt. So bin ich froh, die Aufnahmen im Kasten zu haben.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller