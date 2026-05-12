Nächster Halt: Braukeller – Tramfahrt durch Münchens Biergeschichte
Klassische Stadtführungen werden immer beliebter. An sonnigen Samstagen machen die vielen Gruppen die Innenstadt und vor allem den Viktualienmarkt ziemlich ungemütlich. Barbara Feige von "Herz und Heimat Stadtführungen" führt ihre Kunden deshalb raus aus dem Zentrum – per Trambahn.
Ihre neueste Tour beschäftigt sich mit der Bierstadt München. Hier erfährt man viel über die Geschichte des Bieres, der Stadt und die vielen Brauereien, die es einst in München gab.
Die AZ hat mitgemacht und war sehr angetan. Auch, wer Vorkenntnisse hat, erfährt hier noch einiges. Der Treffpunkt am Max-Joseph-Denkmal vor der Oper könnte treffender nicht sein. Immerhin gilt der erste König Bayerns Max I. Joseph (1756-1825) als der Vater der Biergärten. Auf ihn geht die Biergartenverordnung von 1812 zurück, die uns bis heute erlaubt, eigene Speisen mit in den Biergarten zu bringen.
Nächster Stopp: Unionsbräu
Das alles und viel mehr erzählt Stadtführer Max Richter seiner Gruppe. Im Gepäck hat er viel Bildmaterial und Bücher. Weiter geht’s mit der Tramlinie 19, vorbei am Maxmonument und am Maximilianeum zum Max-Weber-Platz.
Dort in der Einsteinstraße befinden sich noch immer die Gebäude von Unionsbräu. Joseph Schülein gründete die Brauerei im Jahr 1885, übernahm 1905 die Münchner-Kindl-Brauerei und fusionierte 1921 mit Löwenbräu. Unionsbräu ist Geschichte. Aktuell steht das Haus leer. Lediglich im Keller befindet sich der Jazzclub Unterfahrt.
Von Kühlkeller bis Herbergshäusl
Der Weg durch die ehemaligen Kühlkeller und den Innenhof über den Johannisplatz Richtung Herbergshäusl an der Kreppe lässt erahnen, wie sich das Leben rund um eine Brauerei im vergangenen Jahrhundert abgespielt haben könnte. Bei Bier und Brotzeitbrettl im Hofbräukeller am Wiener Platz endet die Tour gemütlich.
Die Führungen werden nach persönlichen Wünschen und körperlicher Fitness individuell zusammengestellt. Von Augustiner über Giesinger bis Paulaner: Auch andere Brauereien und Viertel sind möglich. Eine Führung für maximal 20 Personen dauert rund drei Stunden und kostet 348 Euro. Für die Verpflegung kommen noch einmal rund 20 Euro pro Person dazu.
Eine Buchung ist möglich unter der Telefonnummer 0170 7354 482
oder unter https://herz-und-heimat.bayern
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