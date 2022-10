Nächste Aktion: Klimaaktivisten kleben in der BMW Welt

Sie haben sich an ein Auto im Showroom der BMW Welt geklebt.

Klima-Aktivisten der Organisation "Scientist Rebellion" haben am Samstag in der BMW-Welt demonstriert. (Archivbild)

München - Nach der Stachus-Blockade von Freitag folgt Samstag die nächste Aktion der Klima-Aktivisten der Gruppe "Scientist Rebellion". Die Gruppe zeigt in einem Video auf Twitter, wie sie sich in der BMW Welt an ein Auto in der Ausstellung festkleben.

Laut eigenen Angaben sind es 13 Aktivisten, die sich rund um das Auto herum festgeklebt haben. Sie haben außerdem schwarze Farbe versprüht.

Mit der Aktion will die Gruppe laut eigenen Aussagen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung demonstrieren. Sie fordern unter anderem ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen und dass das 9-Euro-Ticket fortgesetzt wird. Sie haben angekündigt, bis 4. November in München solche Aktionen durchzuführen.