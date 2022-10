Protest-Aktion am Stachus: Klima-Aktivisten kleben sich erneut auf Straße fest

Zum dritten Mal in dieser Woche haben Aktivisten der Organisation "Scientist Rebellion" in München protestiert und sich zum Teil auf der Straße festgeklebt.

Klima-Aktivisten der Organisation "Scientist Rebellion" haben am Freitagmittag am Stachus protestiert. (Archivbild)

München - Nachdem sich Klima-Aktivisten der Organisation "Scientist Rebellion" bereits am Dienstag am Lenbachplatz und am Mittwoch am Odeonsplatz auf der Straße festgeklebt hatten, haben sie sich am Freitagmittag den Karlsplatz als neuen Ort ihres Protestes auserkoren.

Stachus: Klima-Aktivisten kleben sich auf Straße fest

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 12 Uhr darüber informiert, dass mehrere Personen den Karlsplatz im Kreuzungsbereich der Prielmayrstraße blockieren und Fahrzeuge in Richtung Sendlinger-Tor-Platz am Abbiegen und der Weiterfahrt hindern würden.

Vor Ort konnten die Polizeistreifen über zehn Personen antreffen, von denen sich zwei mit jeweils einer Hand auf der Straße festgeklebt hatten. Die Polizei leitete einsatztaktische Maßnahmen ein, um die festgeklebten Aktivisten wieder von der Straße zu lösen. Der von der Protestaktion betroffene Teil des Karlsplatzes zwischen der Elisenstraße und Bayerstraße wurde während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Anzeige gegen Klima-Aktivisten erstattet

Gegen 13.30 Uhr konnte der Einsatz beendet und der Bereich für Fahrzeuge wieder freigegeben werden. Alle am Protest beteiligten Personen wurden zur Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Sachbearbeitung ins Polizeipräsidium gebracht. Zudem gab es jeweils eine Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Wissenschaftler und Kirchenleute an Protestaktion beteiligt

Am Protest in der Nähe des bayerischen Justizministeriums nahmen neben Wissenschaftlern auch vereinzelt Mitglieder der Kirche, darunter der katholische Priester und Jesuit Jörg Alt, teil. Mit ihren Aktionen wollen die Aktivisten gegen die fossile "Weiter-So"-Politik der Regierung protestieren.