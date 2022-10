Klima-Aktivisten blockieren BlackRock-Zentrale am Lenbachplatz

Die "Scientist Rebellions" haben am Dienstagmittag die Münchner Zentrale des Vermögensverwalters BlackRock blockiert und beschmiert. Die FDP/Bayernpartei fordert ein härteres Durchgreifen bei solchen Protesten.

28 Mitglieder von "Scientist Rebellion" und "Debt for Climate" blockierten am Dienstag das BlackRock-Gebäude am Lenbachplatz.

München - Am Dienstagmittag blockierten 28 Mitglieder der Gruppen "Scientist Rebellion" und "Debt for Climate" das BlackRock-Gebäude am Lenbachplatz, um gegen die "tödliche Expansion" fossiler Brennstoffe und die Verschuldung des globalen Südens zu demonstrieren, wie sie selbst sagen.

Es gab laut eigenen Aussagen eine "Performance mit Kunstöl" während andere Aktivisten sich festklebten. Sie kritisieren mit ihrer Aktion die "tödlichen Konsequenzen", die Investitionen in fossile Energieträger für den globalen Süden hätten. Laut eigenen Angaben besteht die Gruppe "Scientist Rebellion" aus internationalen Wissenschaftlern und Akademikern, die "anlässlich des politischen Versagens in der Klimakrise" zu zivilem Ungehorsam aufrufen.

FDP/Bayernpartei fordert härteres Durchgreifen

Die Protestphase der Aktivisten soll bis zum 4. November andauern. Diese Ankündigung hat die Stadtratsfraktion der FDP/Bayernpartei dazu bewogen, einen Dringlichkeitsantrag für die Stadtrats-Vollversammlung von Mittwoch einzureichen. Sie wünscht sich ein härteres Durchgreifen gegen Klima-Aktivisten und fordert mit Blick auf angekündigte Aktionen konkrete Schritte der Stadt.

Dem Stadtrat möge dargestellt werden, "welche Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern, öffentlichen Einrichtungen, des Straßenraums und der Infrastruktur" die Stadt ergreifen wolle, "um Schaden von der Stadt abzuwenden", heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

So seien weitere "Stör-Aktionen" von Gruppierungen wie "Scientist Rebellion" für München angekündigt worden. Die Forderung der FDP/Bayernpartei: "Der Stadtrat erhält einen Bericht der zuständigen Sicherheitsbehörden über deren Einschätzung der Lage und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind."

Richard Progl: "Das sind keine Aktivisten, das sind Verbrecher"

Stadtrat Richard Progl (Bayernpartei) plädiert für ein "rigoroseres Durchgreifen" der Polizei: "Es kann doch nicht sein, dass sich Leute auf die Straße kleben und das Ganze dann in der Breite auch noch verharmlost wird. Das sind keine Aktivisten, das sind Verbrecher", sagte er der AZ.

Richard Progl sitzt für die Fraktion FDP/Bayernpartei im Stadtrat. (Archivbild) © Nagy/Presseamt

Man spreche da von Delikten wie Nötigung und von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Konkret für die angekündigten und teils schon laufenden Aktionen in München setzt sich die FDP/Bayernpartei-Fraktion laut Progl zum Beispiel für umfangreiche Einlasskontrollen in den Museen ein.

Zuletzt waren Kulturgüter wie zum Beispiel ein Monet-Gemälde in Potsdam beschädigt worden. "Die Gruppierungen schrecken bei ihren Aktionen nicht vor Straftaten zurück und auch nicht davor, potenziell Menschenleben zu gefährden", heißt es im Antrag.