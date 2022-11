Nach zwei Jahren Corona-Pause: Weihnachtsmärkte kehren zurück

Lange mussten Liebhaber von Glühwein und Weihnachtsdeko wegen der Corona-Pandemie verzichten: Doch in diesem Jahr kehren die Christkindl-Märkte in die bayerischen Innenstädte zurück. In München geht es am Montag um 17 Uhr los.

21. November 2022 - 13:34 Uhr | AZ/dpa

Blick auf den Christkindlmarkt rund um den Marienplatz. (Archivbild) © Amelie Geiger/dpa