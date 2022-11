Die ersten Christkindlmärkte eröffnen: Hier weihnachtet es bald

Schlittschuhlaufen, Feuerzangenbowle und Maroni: Schon diesen Donnerstag eröffnet der erste Christkindlmarkt der Stadt in der Residenz. Wo es schon bald ebenfalls weihnachtet.

München - Endlich wieder mit Bratwurstduft in der Nase die Hände an der Glühweintasse wärmen, im Hintergrund läuft Last Christmas. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause finden in München wieder regulär die Christkindlmärkte statt.

Wo sich am besten ein klassischer Glühwein schlürfen lässt und wo es weniger traditionell zugeht: der AZ-Überblick.

Am Donnerstag: Weihnachtsdorf in der Residenz eröffnet

Einer der ersten Märkte dieses Jahr beginnt bereits diesen Donnerstag: Das Weihnachtsdorf in der Residenz ist am Donnerstag bereits ab 14 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr gibt 's Blasmusik. Neben verschiedenen Essensständen gibt es außerdem Kunsthandwerk zu kaufen. Das Flair in der Residenz ist eher besinnlich-klassisch. Geöffnet ist das Weihnachtsdorf täglich von 11 bis 21 Uhr bis zum 22. Dezember.

Das Weihnachtsdorf in der Residenz eröffnet am Donnerstag. © Gans Kreativ GmbH

Einen Tag später, am Freitag, eröffnet bereits der Münchner Eiszauber am Stachus. Schlittschuhlaufen mit Musik, Kindernachmittage oder Eislaufen in Tracht: Beim Eiszauber treffen sich die Münchner, egal wie alt. Dazu gibt's Glühwein, Kaiserschmarrn und andere Schmankerl. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 22 Uhr. Weihnachten und Silvester ist bereits um 16 Uhr Schluss.

Am 21. November wird zum ersten Mal der Christbaum am Marienplatz erleuchtet und damit auch der Christkindlmarkt eingeläutet. Der Markt ist besonders bei Touristen beliebt, aber auch den Münchnern schmeckt vor Ort ein Punsch. Dort finden außerdem der Krampuslauf, die Himmelswerkstatt oder das Singen unterm Christbaum statt. Montag bis Samstag ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Sonntag schließt der Markt eine Stunde früher.

Wenige Meter weiter vor dem Alten Peter findet dieses Jahr ebenfalls wieder der Kripperlmarkt statt. An elf Ständen werden Figuren in allen Größen und Formen angeboten. Am selben Tag öffnet außerdem der Winterzauber am Viktualienmarkt.

Hier wird schon fleißig aufgebaut: Heidemarie Steindl verkauft Christbaumschmuck am Marienplatz. © Daniel von Loeper

Nächste Woche geht's am Sendlinger Tor los

Ab kommenden Montag riecht es auch am Sendlinger Tor nach Punsch und Lebkuchen. Täglich von 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr bieten die Beschicker von extravaganten Christbaumkugeln über Duftöle und verschiedene Speisen wieder die klassische Weihnachtsmarktpalette an. Ein kleiner aber

gemütlicher Markt - geöffnet bis zum 23. Dezember.

Der Weihnachtsmarkt Pink Christmas am Stephansplatz: Originelle Geschenkideen, Musik vom DJ und eine Travestieshow machen den Markt zu etwas Besonderem - der nicht nur bei der LGBTIQ*-Community beliebt ist.

Christkindlmarkt am Schiff, im Hexenhaus oder am Flughafen

Ab dem 21. November wärmt die Münchner Feuerzangenbowle am Isartor die Gemüter und die Hände. Ein riesiger Topf über dem Feuer fasst rund 9.000 Liter Feuerzangenbowle. Geöffnet ist bis zum 8. Januar von 11 bis 22 Uhr täglich.

Am Chinesischen Turm wird es dieses Jahr eine kleine Weihnachtsgasse geben. Weil der Turm renoviert wird, entfällt der klassische Markt am Turm nun zum dritten Mal. Ganz in der Nähe befindet sich aber der Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit. Der öffnet am 25. November um 18 Uhr. Ab dann ist unter der Woche ab 12 und am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet. Ende ist täglich um 20.30 Uhr.

Nicht unbedingt klassisch, dafür historisch: Am Wittelsbacherplatz beginnt ebenfalls am Montag das Münchner Adventsspektakel inklusive mittelalterlichem Weihnachtsmarkt. Zur Eröffnung wird um 17 Uhr höfische Tanz- und Tafelmusik dargeboten.

Winterrausch im Hexenhaus heißt es ab dem 24. November im Ganswoanders am Kolumbusplatz. © Gans Kreativ GmbH

Glühwein in authentischen Bechern

Zu kaufen gibt es neben Lederwaren, Seifen und Honig auch Trinkhörner und Ritterbedarf. Der Glühwein wird dort sogar in sogenannten "Trichterhalsbechern" ausgeschenkt, um das Erlebnis authentischer zu gestalten. Eben alles wie im Mittelalter. Der Markt hat ab Montag ab 11 Uhr geöffnet. Schluss ist täglich um 21 Uhr.

Zu den Münchner Weihnachtsmärkten gehört, klar, das Tollwood-Winterfestival. Ab dem 24. November wird auf der Theresienwiese winterlich performt, gerockt und gespeist. Zum ersten Mal gibt's dort heuer eine Bahn zum Eisstockschießen.

Mit nostalgischen Zirkuszelten wartet der "Märchenbazar" im Olympiapark Süd auf. Dort treten Artisten auf, werden Livekonzerte gespielt und Kasperltheater aufgeführt. Montag bis Freitag ab 16 Uhr, samstags ab 12, sonntags ab 11 Uhr geöffnet.

Alte Utting und Ganswoanders sind auch bald winterlich

Ab Mitte nächster Woche (23. November) wird es auch an der Alten Utting in Sendling weihnachtlich. Lichter, Feuerstellen und tägliches Kulturprogramm leiten den Advent ein. Offen ist von Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr, am Wochenende bereits um 11 Uhr.

Winterrausch im Hexenhaus: Zum ersten Mal findet auch im Ganswoanders am Kolumbusplatz ein kleiner Wintermarkt statt. Neben Senioren-Bingo und Bastelworkshops gibt es Konzerte, einen Handwerkermarkt, Akrobatik und Feuershows. Montag bis Freitag ist ab 16 Uhr, samstags ab 14 und sonntags ab 11 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt am Flughafen für Reisende

Bereits seit vergangener Woche hat wieder das Winterquartier geöffnet. Im Alten Hof in der Altstadt gibt es Streetfood, Musik vom DJ und Sitzgelegenheiten aus Paletten. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag; eine Reservierung wird empfohlen.

Ein Event vor allem für Reisende ist der Weihnachtsmarkt am Flughafen. Die Freifläche des München Airport Centers ist geschmückt und an über 40 Stände werden Kleidung, Schmuck und Kunsthandwerk verkauft. Auch eine Eisbahn ist dort aufgebaut. Besucher können zwischen 11 und 20 Uhr über den Weihnachtsmarkt am Flughafen schlendern.