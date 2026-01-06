Nach jahrelanger Pause: Besondere Münchner Tradition startet am Marienplatz

Auf dem Marienplatz startet nach sieben Jahren die neue Schäffler-Saison. Bürgermeisterin Verena Dietl würdigt die tanzenden Fassmacher als "wichtiges Symbol für Münchner Lebensfreude“.

Seit diesem Dienstag tanzen wieder die Schäffler durch München. Der Brauch geht zurück auf eine Pest-Epidemie. Nachdem diese überstanden war lockten die frohen Tänzer die Menschen wieder auf die Straßen und gaben ihnen die Lebensfreude zurück.

Am ersten Tag nach der Wiesn, am 6. Oktober 2025, ging‘s los. Seither trainierten die 25 Schäffler jede Woche zwei Mal mindestens drei Stunden lang. Schließlich muss ja auch jeder Schritt ihres traditionsreichen Tanzes mit komplizierten Figuren wie "Kreuz“, "Laube“ oder "Krone“ sitzen.

Das Üben hat sich gelohnt: Unter Jubel präsentierten die Münchner Schäffler ihren Tanz jetzt in Perfektion auf dem gut gefüllten Marienplatz – und starteten damit am Dreikönigstag erfolgreich in die neue Schäffler-Saison. Diese ist immer wieder etwas ganz Besonderes, denn getanzt wird nach gutem alten Brauch seit jeher nur alle sieben Jahre.

Besondere Tradition in München: Schäffler tanzen alle sieben Jahre

"Die Schäffler sind ein Münchner Markenzeichen, lebendige Volkskultur und ein wichtiges Symbol für die Münchner Lebensfreude“, sagte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) in ihrer Begrüßung: "Sobald die Melodie von ,Aba heid is koid‘ ertönt, wird uns doch richtig warm ums Herz!“ Zustimmendes Nicken und Applaus der Schäffler-Fans auf dem Marienplatz! Getanzt wird jetzt traditionsgemäß bis Faschingsdienstag wieder vielerorts in München: auf Plätzen und Faschingsveranstaltungen, in Schulen, Firmen und mehr. Rund 400 Auftritte werden es heuer sein.

"Unser letzter Tanz findet am 17. Februar um 21 Uhr vor dem Augustiner Stammhaus in der Fußgängerzone statt“, sagt Schäffler und Vorstandsmitglied Christoph Sauer der AZ: "Bis dahin sind wir nun tagtäglich unterwegs.“ Dafür haben die 25 Männer größtenteils Urlaub genommen, bezahlt wie unbezahlt. "Unser Jüngster ist 18 Jahre, der älteste Tänzer 60“, erzählt Sauer, der selbstverständlich auch das fesche Gewand mit roter Jacke, grüner Kappe, Lederschurz und Kniebundhose trägt.

400 Auftritte bis Februar

Nachwuchsprobleme gebe es im Schäfflerverein "glücklicherweise“ keine, so Sauer: "Heuer sind sogar zwei Lehrlinge aus der Münchner Fassfabrik Schmid dabei.“ Diese hält als Münchens letzte ihrer Art die Tradition ohnehin hoch.

Originale Fassmacher – auch Schäffler genannt – tanzen 2026 sechs mit. Sauer lacht und sagt: "Bei unseren Mitgliedern ist alles dabei – vom Bänker bis zum Kaminkehrer. Wir alle sind wie eine Familie.“

Mit Lederschurz und Kniebundhose: "Aba heid is koid“, singen die Schäffler. Recht haben sie. © Daniel von Loeper

Diese hat ihren Auftrag, den Menschen (Lebens-)Mut und Zuversicht zu geben, von ihren Ahnen übernommen. Vor über 500 Jahren hatten mutige Schäfflerburschen die Münchner Bevölkerung nach überstandener Pest-Epidemie mit Tanz und Musik wieder hinaus ins Freie gelockt.

Deshalb gab es zuletzt auch eine Unterbrechung im regulären Sieben-Jahre-Rhythmus. Im Mai 2022 traten die Schäffler vier Tage außerplanmäßig Bezug nehmend auf die Corona-Pandemie auf. "Heuer tanzen wir natürlich wieder viel froher“, sagte einer der jungen Schäffler nach dem Premierentanz auf dem Marienplatz und sprach damit fraglos für all seine Kollegen.

Den treffenden Schlusssatz gibt’s von Bürgermeisterin Verena Dietl: "Auf eine herausragende Saison 2026!“

Die nächsten Tänze der Schäffler:

7. Januar:

13 Uhr, Pettenkofer Straße 19;

14 Uhr, Agnes-Bernauer-Straße 97 (Laimer Anger)

Donnerstag, 8. Januar:

14 Uhr, Giesinger Bahnhofsplatz,

16 Uhr, Thalkirchner Platz;

18 Uhr, Am Bavariapark 14