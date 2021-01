Nach Fahrscheinkontrolle: Mann (42) beißt Bundespolizisten in den Arm

Der Zugbegleiter einer Regionalbahn hatte die Bundespolizei angefordert: Die nahm den Betrunkenen am Münchner Hauptbahnhof in Empfang, wo der 42-Jährige einem Beamten in den Oberarm biss.

21. Januar 2021 - 10:43 Uhr | AZ

Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und gefährlicher Körperverletzung: Die Bundespolizei ermittelt gegen den 42-Jährigen. (Symbolbild) © Bundespolizei