Illegale Prostitution in München: Frau (36) festgenommen

Die Polizei ist dem Verdacht nachgegangen, dass in Obergiesing Personen illegale Prostitution betreiben.

Obergiesing - Prostitution in aufgrund der Corona-Pandemie derzeit verboten - in Giesing dürfte diese allerdings dank der Lage innerhalb des Sperrbezirks auch ohne Covid-19 nicht betrieben werden. Die Polizei hat aufgrund von Informationen über illegale Prostitution in diesem Bezirk Kontrollen durchgeführt.

Polizeikontrolle wegen illegaler Prostitution in München

Wie die Beamten mitteilen, hatte das Kommissariat Kenntnis darüber, dass im Bereich der Grünwalder Straße der verbotenen Prostitution nachgegangen wird. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine 36-jährige Frau aus Rumänien an, die dort ihre Profession ausübte. Eine Anmeldebescheinigung für ihr Gewerbe konnte die 36-ährige laut Polizei nicht vorlegen.

Sie wurde wegen der Ausführung der verbotenen Prostitution sowie eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und vor Ort wieder entlassen.