Nach der Wiesn mit Schädelbruch aufgewacht: Was passierte auf dem Heimweg?

Der 31-Jährige selbst kann sich an nichts mehr erinnern. Die Polizei rätselt – und sucht nach Zeugen.

Westend - Was genau ist nach dem Wiesn-Besuch vorgefallen? Diese Frage dürfte sich wohl auch ein 31-Jähriger aus München stellen, nachdem er am letzten Wiesn-Samstagabend auf dem Oktoberfest war.

Nachdem er sich gegen 23.30 Uhr alleine auf den Heimweg machte, wachte er am nächsten Morgen mit starken Kopfschmerzen auf, zudem klagte er über Schwindel und Übelkeit. Sein Zustand besserte sich nicht – Mitbewohner des Mannes alarmierten daraufhin schließlich den Rettungsdienst.

Schwere Verletzung: 31-Jähriger kann auf dem linken Ohr fast nichts mehr hören

Im Krankenhaus stellten die Ärzte dann fest, dass sich der Mann den Schädel gebrochen hatte! Er wurde notoperiert, ohne diese OP hätte für den 31-Jährigen laut Polizei Lebensgefahr bestanden. Die schwere Verletzung hat Folgen: Der Mann kann auf dem linken Ohr so gut wie nichts mehr hören.

Die große Frage: Was hat zu den schweren Verletzungen geführt? Was ist auf dem Nachhauseweg des Mannes vorgefallen? Die Polizei ermittelt, steht aber noch vor einem Rätsel. Fest steht: Nach aktuellem Ermittlungsstand habe der Mann die Theresienwiese "noch in unauffälligem Zustand verlassen", wie es im Polizeibericht von Freitag heißt.

Ein Nachbar entdeckte den Mann rund zwei Stunden später, gegen 1.20 Uhr, im Treppenhaus, wo der 31-Jährige schlief. Zu diesem Zeitpunkt hatte er nur minimale äußere Verletzungen. Der Nachbar dachte sich nichts groß dabei und brachte ihn ins Bett, seinen Zustand und die leichten Verletzungen führte er auf einen "normalen" Wiesn-Besuch zurück.

Was ist dem Wiesn-Besucher auf dem Heimweg passiert?

Das Problem: Der Oktoberfest-Besucher selbst hat keinerlei Erinnerungen an seinen Heimweg. Ist er möglicherweise gestürzt und mehr als unglücklich auf dem Kopf gelandet? Wurde er möglicherweise attackiert und dadurch so schwer verletzt? All das ist bisher unklar...

Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum mysteriösen Vorfall machen können. Wer in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr an der Theresienwiese oder der Ganghoferstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, was mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte, soll sich bei der Polizei München (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.