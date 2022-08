Nach Brand: Prinzregentenbad bleibt heuer dicht

Schuld ist der Brand im Saunabereich – auch die Eislaufsaison steht auf der Kippe.

In den Ferien im Prinze planschen und rutschen - das ist heuer leider nicht mehr möglich.

München - Freibadsaison ade: Das Prinzregentenbad kann in diesem Sommer nicht mehr öffnen. Der Brand, der am Samstag im Saunabereich ausgebrochen war (AZ berichtete), hat eine große Zerstörung im Hauptgebäude nach sich gezogen. Dies teilten die Münchner Stadtwerke am Freitag mit.

Gutachten zur Schadstoffbelastung steht noch aus

Experten hätten sich demnach dafür ausgesprochen, jetzt auch das Freigelände hinter dem Hauptgebäude aus Sicherheitsgründen für die Badegäste zu schließen. Das Gutachten zur Schadstoffbelastung stehe noch aus. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unbekannt und werde noch untersucht.

Ob in diesem Winter Eislauf im Prinzregentenstadion möglich ist, wird erst in einigen Wochen entschieden.