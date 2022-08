Feuerwehr-Großeinsatz: Brand im Münchner Prinzregentenstadion

Feuer im Münchner Prinzregentenstadion am Samstagmorgen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

An der Fassade des Prinzregentenstadions sind zahlreiche Schäden zu erkennen.

München - Schock am frühen Samstagmorgen! Ein Brand im Prinzregentenstadion in München hat am Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Fassade des Prinzregentenstadions ist beschädigt. © Sigi Müller

Gegen 6.00 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Prinzregentenstadion Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte aus, starker Rauch quoll aus dem Gebäude in der Prinzregentenstraße. Die Einsatzkräfte baten die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brand im Prinzregentenstadion - mehrere 100.000 Euro Schaden

Laut Feuerwehr brannte es vor allem im Obergeschoss des Stadions. Dort befinden sich Umkleidekabinen und eine Saunaanlage. 33 Fahrzeuge und 3 Löschzüge der Feuerwehr waren mit mehr als 120 Einsatzkräften vor Ort. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Nachdem der Brand gelöscht war, starteten aufwendige Nachlöscharbeiten starten, twitterten die Einsatzkräfte. Dies könne noch Stunden dauern.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere 100.000 Euro beziffert. Die Prinzregentenstraße, in der sich das Stadion befindet, war für knapp sechs Stunden am Samstagmorgen gesperrt.