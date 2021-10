Nach Brand: MVG nimmt vorsorglich acht E-Busse außer Betrieb

München - Weil in Stuttgart ein E-Bus angefangen hat zu brennen, hat die MVG, die über acht Elektrobusse des gleichen Typs verfügt, die Fahrzeuge vorsorglich aus dem Betrieb genommen.

Busse im März zurückgerufen

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Freitag mitteilte, kam es bereits am 30. September zu dem Brand. Schon im März dieses Jahres waren die beiden damals vorhandenen Busse zurückgerufen worden, da eine Überhitzung der Fahrzeugbatterie nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach einer Überarbeitung durch den Hersteller Evobus (Daimler) gingen sie wieder zurück in Betrieb.

Keine Ausfälle für Fahrgäste

Bis zur Klärung der endgültigen Brandursache zieht die MVG die acht Busse als Vorsichtmaßnahme nun wieder aus dem Verkehr. "Die Sicherheit steht für uns immer an erster Stelle", so MVG-Geschäftsführer Ingo Wortmann.

Die E-Busse des Herstellers Ebusco sind nicht betroffen. Ausfälle oder Beeinträchtigungen für die Fahrgäste seien nicht zu erwarten, heißt es in der Mitteilung der MVG.