Nach Attacke am Westkreuz: Wer kennt diese Männer?

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

München Ein 22-Jähriger ist am vergangenen Sonntag gegen 21.45 Uhr am Bahnhof Westkreuz von unbekannten Männern attackiert worden. In einer S8 in Richtung Herrsching war es zwischen vier Männern zu einem verbalen Streit gekommen, der nach dem Ausstieg am Bahnsteig eskalierte. Einer der Angreifer schlug dabei nach Angaben der Bundespolizei mit einer Bierflasche dem 22-Jährigen auf den Kopf. Die Flasche zerbrach, das Opfer erlitt eine stark blutende Kopfwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Laut der Ärzte erlitt der in München lebende 22-Jährige Schnittverletzungen im Gesicht, die weitere chirurgische Eingriffe nach sich ziehen werden.

Die gesuchten Männer. © Bundespolizei

Der gesuchte Mann. © Bundespolizei

Der zweite gesuchte Mann. © Bundespolizei

Die beiden Gesuchten waren gegen 21.30 Uhr im Hauptbahnhof in die S8 gestiegen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Bundespolizei unter der Nummer: 089/ 51 55 50-11 11.