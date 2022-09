Laim: Rassistisch beleidigt, geschlagen und getreten

Ein Freisinger wird von einer Dreiergruppe angepöbelt. Doch dabei bleibt es nicht.

Laim - Zwei Männer und eine Frau haben spät am Samstagabend am S-Bahnhof Laim einen jungen, dunkelhäutigen Freisinger (25) drangsaliert, als der gerade von der Wiesn heimfuhr. Der 25-Jährige und die Dreiergruppe stiegen gleichzeitig in Laim aus. Der Freisinger wollte umsteigen. Es entfachte sich ein Wortgefecht. Weshalb, das ist unklar.

Einer aus dem Trio beleidigte den Mann rassistisch, unter anderem mit dem N-Wort. Auch als "Hurensohn" wurde der 25-Jährige im Verlauf bezeichnet. Die Frau aus der Gruppe wurde laut dem Freisinger als erste übergriffig. Sie fasste an seine Trachtenweste und zog so fest daran, dass einige Knöpfe herausgerissen wurden.

Rassistischer Übergriff in Laim: Zeugen gesucht

Nun begann eine Rangelei. Der Freisinger und die Frau stürzten zu Boden. Die beiden Begleiter der Frau schlugen und traten jetzt auf den 25-Jährigen ein. Gleichzeitig bedrohten und beleidigten sie ihn weiter.

Eine Zeugin wurde aufmerksam und stellte sich dazwischen. So endete der Angriff. Passanten hatten inzwischen den Notruf gewählt. Als die Polizei eintraf, war die Gruppe bereits verschwunden. Der 25-Jährige erstattete Anzeige. Die Polizei geht von einem politisch motivierten Angriff aus.

Zeugen können sich wenden an 089 29100.