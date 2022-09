Zeugen gesucht: Mann auf Heimweg von der Wiesn ausgeraubt

Ein Oktoberfestbesucher ist am Sonntag auf dem Heimweg niedergeschlagen und beraubt worden.

Das Opfer und die Täter verließen gemeinsam die S-Bahn an der Haltestelle Hirschgarten. (Symbolbild)

Neuhausen - Am Sonntag ist ein Mann nach dem Oktoberfest-Besuch auf dem Weg zu seiner Unterkunft niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Der 30-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war laut Polizei gegen 23.30 Uhr in der S-Bahn stadtauswärts auf dem Weg zu seiner Unterkunft unterwegs, als er mit einer Männergruppe ins Gespräch kam. Die Gruppe verließ laut Polizei mit dem Mann die S-Bahn an der Haltestelle Hirschgarten und begleitete ihn in Richtung seiner Unterkunft.

Dabei wurde der Mann unvermittelt von einem der unbekannten Männer von hinten angesprungen und zu Boden gebracht. Zwei Männer aus der Gruppe traten und schlugen daraufhin auf den 30-Jährigen ein. Anschließend ließen die Männer von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Erst später fiel ihm auf, dass ihm bei dem Übergriff offenbar seine Armbanduhr entwendet wurde.

Zeugenaufruf: Überfall nach Oktoberfest-Besuch

Der Mann erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Einen der Tatverdächtigen konnte er wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Statur, weißes T-Shirt mit gelbem Aufdruck.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Brücke, Birketweg und Schloßschmidstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.