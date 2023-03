Mutmaßlicher Sexualmord an Münchnerin: Viele Hinweise zum Fall Sonja Engelbrecht bei "Aktenzeichen XY"

Der Fall Sonja Engelbrecht ist am Abend bei einer Sondersendung von "Aktenzeichen XY..." im ZDF behandelt worden: Über 50 Hinweise gingen ein, die meisten bezogen sich auf eine auffällige Decke. Zwischenzeitlich waren sogar die Telefonleitungen überfordert.

Der Fall von Sonja Engelbrecht († 19) war am Mittwoch Thema bei "Aktenzeichen XY...".

München - "Restlos überlastete Leitungen" und "über 50 Hinweise": Zum mutmaßlichen Mord an der Münchnerin Sonja Engelbrecht vor fast 28 Jahren hat es am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Cold Cases" viele Reaktionen gegeben.

Münchner Kriminalpolizei: "Neu aufgefundene Gegenstände führten zu neuen Erkenntnissen"

Roland Baader von der Münchner Kriminalpolizei sprach rund um den Filmbeitrag zu dem Aufsehen erregenden Fall mit Moderator Rudi Cerne über neu aufgetauchte Detailfragen.

Am Dienstag hatte die Münchner Polizei neue Erkenntnisse und Details zum Fall vorgestellt. So ist die damals 19-Jährige mutmaßlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden, zudem gab es weitere Anhaltspunkte zum möglichen Täterprofil. Baader: "Neu aufgefundene Gegenstände führten zu neuen Erkenntnissen."

Ermittler hoffen auf Hinweise: Hilft der Fund der auffälligen Decke mit Pflanzenmuster weiter?

Baader betonte: "Das ist tatsächlich heute die letzte Möglichkeit, den Fall aufzuklären." Wichtig waren ihm in diesem Zusammenhang offene Fragen zu einer Decke, die am Fundort in einem Wald nahe Kipfenberg entdeckt worden war. Die Decke wies auf beiden Seiten ein auffälliges Pflanzenmuster auf.

Die Decke dürfte aus dem Besitz des Täters stammen, sie hat die Farben Blau und Schwarz, ist etwa 2 x 1,20 Meter groß. Die Vorder- und Rückseite sind nicht identisch, sondern farblich "spiegelverkehrt" gestaltet. Auf einem Etikett steht die Aufschrift "Acryl Velour". Die Decke bestand zu 90 Prozent aus Polyacryl und nur zu fünf Prozent aus Baumwolle.

Fall Sonja Engelbrecht: Wer besitzt womöglich eine solche Decke?

Die meisten Hinweise der Anrufer und Schreiber bezogen sich denn auch auf diese Decke, rund "50 Hinweise" vermeldete die Polizei am späten Abend, dabei sei es vor allem um Muster und Herstellung der Decke sowie Einzelheiten rund um ihren Kauf gegangen.

Telefonzellen am Stiglmaierplatz: Hier wurde Sonja Engelbrecht 1995 zuletzt lebend gesehen. © Polizei

Zwischenzeitlich war die Telefonnummer der Kripo München (089/29100) nicht erreichbar, "die Leitungen waren restlos überlastet", unter der Nummer kann man aber auch zukünftig anrufen. Aber: "Der entscheidende Hinweis fehlt noch." Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Der Fall Sonja Engelbrecht: 19-Jährige verschwindet spurlos in München

Die damals 19-Jährige war am 10. April 1995 nach einem Treffen mit Freunden spurlos verschwunden. Zuletzt wurde sie am Stiglmaierplatz in der Nähe von mehreren Telefonzellen gesehen.

Polizisten haben bei einer großangelegten Suche Ende März 2022 unterhalb der blauen Plane Knochen der seit 1995 vermissten Sonja Engelbrecht gefunden. © Peter Kneffel/dpa

2020 und 2022 wurden in einem Waldgebiet bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt Knochen entdeckt, die die Ermittler der jungen Frau zuordnen konnten. Die sterblichen Überreste waren in einer Felsspalte versteckt – ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Täter gut in der Gegend ausgekannt hat.