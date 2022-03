DNA-Analyse der Münchner Rechtsmedizin: Knochenteile stammen von Sonja Engelbrecht

Neue Erkenntnisse der Polizei im Mordfall Sonja Engelbrecht: Die gefundenen Knochenteile stammen von der seit 1995 vermissten Frau, deren Tod seit 2020 feststeht.

Am Mittwoch haben Polizisten in einem Wald bei Kipfenberg menschliche Knochen in einer Felsspalte entdeckt.

München - Die Münchner Rechtsmedizin hat bestätigt, dass die am Felsspalt in Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) gefundenen Knochenteile zu der seit 27 Jahren vermissten Münchnerin Sonja Englbrecht gehören.

Am Mittwoch durchkämmten Polizeibeamte den Wald bei Kipfenberg

Das habe die DNA-Analyse ergeben, hieß es während der Presserunde der Polizei am Donnerstag. Am Stiglmaierplatz war die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht das letzte Mal von Zeugen lebend gesehen worden - am Abend des 10. April 1995.

Ende 2020 wurde ein Oberschenkelknochen in eben jenem Grösdorfer Waldstück gefunden, das die Polizei am Mittwoch erneut durchkämmte. Im Staatswald Kälbertal, in Grösdorf bei Kipfenberg, 110 Kilometer nördlich von München.