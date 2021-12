Münchnerin reingelegt: Falsche Polizisten ergaunern 100.000 Euro

Münchnerin überweist hohe Summen auf zwei Konten in Asien und in Europa.

Der Trickbetrug flog am Ende doch noch auf. (Symbolbild)

München - Zwei Tage lang terrorisierten Trickbetrüger eine Frau aus Harlaching am Telefon. Sie redeten der 64-Jährigen ein, dass über ihr Konto illegal Geld ins Ausland transferiert werde.

Sie laufe Gefahr, sich an illegaler Geldwäsche zu beteiligen, behaupteten die Gauner. Man habe einen Verdächtigen festgenommen, in dessen Aktenkoffer Papiere mit ihren Personalien gefunden worden seinen. Die falschen Polizisten brachten die Münchnerin dazu, als "Lockvogel" zu arbeiten, um die Bande zu überführen.

Frau überweist 100.000 Euro ins Ausland

Die Frau überwies daraufhin Geld von ihrem Konto ins Ausland. Es waren am Ende fast 100.000 Euro, die sie an Banken in Europa und Asien überwies. Nach einer weiteren Überweisungsaufforderung schöpfte die 64-Jährige Verdacht und verständigte den Polizeinotruf. Der Trickbetrug war damit aufgeflogen.