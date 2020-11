Münchner Clubszene: Stille Nacht, fade Nacht

Münchens Clubszene pausiert seit März. Die AZ-Reporterlegende Karl Stankiewitz hat einen Großen der Szene besucht und Einblicke in eine ihm fremde Welt bekommen.

München - In der Weltstadt mit Herz sind die Nächte kurz und langweilig geworden. Vor einem vor sich hin modernden Gebäudekomplex am mondänen Maximiliansplatz, in welchem nicht weniger als fünf Nachtclubs mehr vegetieren als existieren, zeigt eine Leuchttafel an, seit wie vielen Tagen ab Lockdown im März "closed" ist. Bis zum Fasching, als nicht nur der Bär hierorts tanzte, müssten es an die dreihundert verlorene Nächte sein. Verlorene Jobs, verlorene Einnahmen, verlorene Lebenslust. Vielleicht auch ein Stückchen verlorene Kultur.

Eben hier, in üppig dekorierten Sälen und besonders in den intimen Thermen des einstigen Regina-Palasthotels, in dessen Kriegsruine vor dem Abbruch noch ein erschütternder Film entstand, hatte halb Jung-München in den Wiederaufbaujahren die tollsten Bälle gefeiert. Zum Beispiel die von der Abendzeitung alljährlich veranstaltete "Große Glocke".

"Sie können ja zuhause tanzen", rät Markus Söder

Im leer gepumpten Swimmingpool wurde getanzt, in den offenen Kabinen rundum geflirtet und getrunken (die Studierenden brachten die Drinks mit). Stil und Publikum haben sich mit der Zeit verändert, Anmutung und Freude an solchem Nachtleben nicht.

Die Clubkultur stirbt, munkelt jetzt die darbende Branche, ohne noch die Große Glocke zu läuten. Stimmt das? Wäre das überhaupt relevant - angesichts der immer lautstärker beklagten Nöte der "echten" Kultur? Wären diese Tanzschuppen nicht Hauptangriffsziel für den mikrokleinen Feind? So hat es jedenfalls Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor Journalisten in Ingolstadt dargestellt: "In den Clubs ist die Ansteckungsgefahr einfach mit am höchsten."

Schon mehr als 200 Tage geschlossen und kein Ende in Sicht: ein Schild vor dem Pacha an der Feierbanane. © Thomas Stankiewitz

Der Corona-Bekämpfer wusste auch Rat: "Sie können ja zum Beispiel zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen.” In den sozialen Medien gab es daraufhin 34.000 mehr oder weniger empörte Reaktionen.

Als Einer, der die auch mir fremde Welt genauer kennen müsste, wird mir Peter Wacha genannt. Der hat einen gut gehenden Club nach dem anderen auf und als DJ bekannt gemacht, angefangen vom Tanzschuppen "Ultraschall" in einer alten Küche des aufgelassenen Flughafens Riem. Mit seinen 58 Lebensjahren ist Wacha auch kaum mehr dem aktuell auffälligen Party-Volk zuzuordnen.

Bei der Suche nach dem Münchner Clubkönig führt mich Google erst fälschlich auf einen gewissen Peter Wackel. "Er ist unsere Partylegende", jubelt da ein Fan auf Facebook und schwelgt in Erinnerungen an Songs in einer Sommer- oder Winternacht: "Bei Insta machen wir Karaoke zu 'Ich verkaufe meinen Körper' und beim Après Ski steigen wir zu 'Kenn nicht deinen Namen, Scheissegal' auf den Tresen und grölen 'I Love Après Ski'."

Das mag Kult sein - Kultur ist es mit Sicherheit nicht. Ischgl und die Bierstraße von Malle lassen grüßen. Waren das nicht jene Sehnsuchtsorte einer neuen Art von "reifer Jugend"? Waren es nicht Ausgangsorte einer Mikrobe, die nicht nur die dort feiernde Volksgruppe bedroht?

Irgendwo las ich den Ausdruck "Generation Club". Die scheint die "Generation Golf", die "Generation Grün", die "Generation Fake", die ich unter anderen bei Recherchen zur Geschichte der Jugend in München erkundet habe, nun abgelöst zu haben.

Hilfe aus der Krise: Soforthilfe, Crowdfunding und Mietnachlässe

Das ist freilich nicht die Welt, die Peter Wacha meint, die er allen Widrigkeiten zum Trotz mit Ideen und Idealismus weiter betreiben will. Auch wenn diese Art Club oft, nicht zuletzt von Politikmachern, mit der schnöden Party-Welt verwechselt wird. Mit drei Freunden hat Wacha 2005 anstelle einer progressiven Lesben-Disko am Maximiliansplatz den "Live Club Rote Sonne" aufgemacht und so entwickelt, dass ihn ein Musikmagazin regelmäßig als Europas besten Club auszeichnete.

Nach dem ersten, dem großen Lockdown wollte sich die Münchner Clubszene durch Livestreams und städtisch geförderte Open-Air-Concerts ("Sommer in der Stadt") wieder sicht- und hörbar machen. Aber unentgeltliche Musik beglich keine Mieten, keine Angestellten. Manche sprachen von "Dumpingkultur".

Wacha musste seine Festangestellten in Kurzarbeit schicken und 40 freie Mitarbeiter ausstellen, überwiegend junge Frauen, die in den Nächten dort ihr Studium finanzierten. Er bemühte sich um Mietnachlässe.

Licht an, Party schon lange aus: Peter Wacha steht in seinem Club "Rote Sonne" am Maximiliansplatz, hier wird seit Frühjahr nicht mehr getanzt. © Thomas Stankiewitz

Das "Harry Klein", ein anderer In-Club, der in Frauenfestivals investiert hat und in gefederte Wände, die Bass-Vibrationen schlucken, überlebte dank Crowdfunding und städtischer Soforthilfe. Der Club "Milla" am Glockenbach schaffte es hingegen durch großzügigen Mietnachlass.

Aus der Krise geholfen haben den Betreibern auch viele Stammgäste, die Mengen von T-Shirts und sonstigem Fankram kauften. Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturträgern, auch Kollegen, blieb Wacha daher gelassen, ja geradezu optimistisch: "Der Lockdown, ein historischer Break, war wohl richtig. Für mich ist er auch jetzt noch großteils nachvollziehbar. Wir konnten eine Weile aus dem Hamsterrad aussteigen. Die Pandemie hat viele Missstände und Ungerechtigkeiten sichtbar gemacht. Hoffentlich vergisst man das nicht so bald."

Viel Geld hat der Obermacher des Münchner Nachtlebens in seinen Musiktempel gesteckt. Das Interieur in den derzeit totenstillen Räumen erinnert ein bisschen ans Oktoberfest selig: Schwarze Wände mit ein paar Knallfarben und eingefügten Kacheln aus den sanierten Kammerspielen, raffinierte, mit Ökostrom betriebene Licht- und Ton-Installationen, ein Eichendielenboden, der beim Tanzen vibriert.

Dass es hier auch um Kultur ging, und sei es nur Subkultur, zeigte sich etwa daran, dass der ehemalige und der amtierende Münchner Kulturreferent, Hans-Georg Küppers und Anton Biebl, gern gesehene Gäste waren; auch bei der Bundeskulturdame Monika Grütters glaubt Wacha gute Karten zu haben.

Wacha will seine Ultraschallanlage nach draußen bringen

Mit dem Format "NoDance" hatte sein Team ein Projekt ausgeheckt und gecheckt, das auch bei anhaltendem Verbot von Clubs und Livemusik einen einwandfreien Betrieb ermöglichen sollte: Demnach sollte die Rote Sonne "bespielt" und "beschallt" werden, und zwar mit Kunst, vornehmlich Klanginstallationen, mit Filmen, Konzerten, Lesungen. Der Lockdown light stoppte auch diese experimentelle Notlösung. Wacha fuhr mit seiner Tochter in den Böhmerwald, wo er verwurzelt ist.

Aufgeben ist für ihn jedoch keine Option. Sobald die noch dunkelrote Corona-Ampel wieder umschaltet und seine neuen Anträge durchgehen, womit er erst für 2021 rechnet, soll neu gestartet werden. Mit "betischter" Tanzfläche. Vorsichtig will man ein anspruchsvolles, eher experimentelles DJ-Programm bieten. Der Brite Brian Eno, eine Größe in der Musikbranche, war schon für November angeheuert.

Den hergebrachten, hektischen, höllischen Technokrach und ähnliche Musikstile hält der Plattenkenner Wacha eh für überholt. No Dance, no Party. Außerdem: Online-Anmeldung sowie strenge Kontrolle der Masken- und Abstandspflicht. Und 400 Besucher wie vordem können wohl auch nicht mehr gleichzeitig bewirtet werden.

Sogar an den Umbau der "Roten Sonne" zu einer Volksküche wurde schon gedacht, es gebe im Umfeld genug geniale Köche und Köchinnen. Seinen Kollegen aus einer Szene, die einer Generation lieb und teuer geworden ist, empfiehlt der Rote-Sonnen-König, Kreatives aus der Krise zu schöpfen: "Nicht dem Gemeckere zuhören, sondern flexibel bleiben, andere Wege denken und machen, was möglich ist."

Wie wäre es zum Beispiel, denkt er schon wieder weiter, die uralte Ultraschallanlage aus dem Start-Club auf Räder zu setzen und ein mobiles System "Rote Sonne" zu schaffen? "Dann könnten wir doch Musik auf öffentliche Plätze bringen." Warum auch nicht?

Für April 2021 organisiert das Stadtmuseum eine Ausstellung mit dem Titel "Nachts". Die Rote Sonne spendiert dafür einen mächtigen Bass-Lautsprecher, auf dem einmal viele Schallplatten standen. Ein Relikt aus der Geschichte der Münchner Clubkultur seit Kriegsende - aus einer Welt, die vielen fremd ist, vielen anderen aber ein Stück neuer Lebenswirklichkeit bietet.