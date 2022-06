Münchens schönster Hund gesucht! Foto hochladen und tolle Preise von Fressnapf gewinnen

Zusammen mit den Fressnapf Märkten in und um München suchen wir Münchens schönsten Hund. Schicken Sie uns Ihren besten Schnappschuss und gewinnen Sie exklusive Preise für Ihren Liebling und sich selbst!

11. Juni 2022 - 07:01 Uhr

Hunde spielen für viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft eine enorm wichtige Rolle: Sie sind Freizeitpartner, Familienmitglieder – manchmal auch Kinderersatz – und werden bei der Jagd und im Polizeidienst zum Arbeiten eingesetzt.

Hund samma - Die Wahl mit Wau!

Aktuell sind bei der Stadtkämmerei München 41 958 Hunde angemeldet – so viele wie nie zuvor. Klein, groß, langhaarige Zottelmähne, kurz geschorenes Fell, mit Regenmäntelchen oder Dumbo-Ohren: Wir wollen Sie alle sehen! Die Abendzeitung sucht unter dem Motto „Hund samma: Die Wahl mit Wau" den schönsten Hund Münchens. Wer seinen Vierbeiner der ganzen Stadt zeigen möchte, lädt bis 5. Juli 2022 (18 Uhr) ein Foto seines Hundes hoch. Aus allen Einsendungen werden die Hunde-Experten der Abendzeitung 30 Fotos auswählen.

Der Petlando Merano Orthomat für die optimale Druckentlastung der Wirbelsäule. © Fressnapf

AZ-Promi-Jury für die finale Auswahl der Gewinner

Dann geben wir die Verantwortung wiederum in Ihre Hände, liebe Leserinnen und Leser: Vom 12. bis 19. Juli 2022 können Sie online über die Top Ten abstimmen. Die finale Auswahl der Gewinner übernimmt die AZ-Promi-Jury: Patricia Riekel, Journalistin und ehemalige Chefredakteurin der BUNTE sowie Moderator und Dogtrainer Jochen Bendel haben ihr Herz an die treuen Vierbeiner verloren und küren den schönsten Hund Münchens.

Natürlich lohnt sich ein Gewinn auch für die Münchner Zamperl: Zu gewinnen gibt es orthopädische Hundebetten und weiche Fellimitate der Marke Petlando, Spielzeug, Leckerlibeutel, einen Wertgutschein und Überraschungspakete. Die Preise werden von , dem Tierbedarfsgeschäft, gesponsert.

Petlando Premium Snackbag © Fressnapf

Viele tolle Infos warten auf Sie

Und damit Ihnen die Wartezeit bis zur Abstimmung nicht zu lange wird, lesen Sie künftig jeden Dienstag in der AZ, wie sie ihren Liebling noch mehr verwöhnen können, was genau ein Hundeführerschein ist und wie Sie und Ihr Hund zu richtig tollen Freizeitpartnern zusammenwachsen. Alle zwölf Pfoten der sind gedrückt!

Schicken Sie uns bis zum 5. Juli ein Foto Ihres Hundes – und mit etwas Glück wählt ihn unsere Jury zum schönsten in ganz München!

Die Abendzeitung wünscht viel Glück und bedankt sich bei für das Sponsoring der Preise. Bitte beachten Sie, dass unnatürlich gestellte Fotos, in denen Hunde in irgendeiner Form „dekoriert“ oder in eine missliche Lage gebracht werden, nicht berücksichtigt werden können.