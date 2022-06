Münchens schönster Hund gesucht: Die Preise

Zusammen mit den Fressnapf Märkten in und um München suchen wir Münchens schönsten Hund. Schicken Sie uns Ihren besten Hundeschnappschuss und gewinnen Sie einen dieser exklusiven Preise.

11. Juni 2022 - 06:57 Uhr

1. Platz: Petlando Malmö Orhtobett und Fressnapf Gutschein im Wert von 300 Euro

Dem Gewinner winkt das hochwertige Petlando Malmö Orthobett (schiefer) in Größe L, im Wert von 219,99 Euro. Mit orthopädischer Liegefläche für die optimale Druckentlastung der Wirbelsäule Ihres Lieblings, durch Visko-Flocken im Mehr-Kammern-System. Die Liegefläche aus kurzflorigem Nickiplüsch, bietet ausreichend Platz für intensive Kuschelstunden. Hochwertiges Cord-Material und eine Rutschfeste Unterseite, für das optimale Design und Bodenhaftung, machen das Orthobett komplett. Der Bezug ist abziehbar und bei 30 °C waschbar. Hergestellt in der EU.

Petlando Malmö Orhtobett mit orthopädischer Liegefläche. © Fressnapf

2. und 3. Platz: Petlando Malmö Orhtobett und jeweils eine Überraschungstüte

Auch dem 2. und 3. Platz winkt ein ganz besonderer Preis - das Petlando Meraono Orthobett (stone) in Größe L, im Wert von 109,99 Euro mit orthopädischer Liegefläche, bietet Ihrem Vierbeiner optimale Druckentlastung für die Wirbelsäule. Das Zweischichtsystem, aus Viskoschaum und PU-Schaum, passt sich der Körperform an und bietet Stabilität. Wärmespeicherndes Fellimitat als Oberseite und eine rutschfeste Unterseite machen das Petlando Merano Orthobett komplett. Der Bezug ist abziehbar und bei 30 °C waschbar. Hergestellt in der EU.

+ Überraschungstüte im Wert von 30 Euro

Der Petlando Merano Orthomat für die optimale Druckentlastung der Wirbelsäule. © Fressnapf

4. und 5. Platz: Petlando Chillermat

Über einen Petlando Chillermat (anthra) in Größe L im Wert von 49,99 Euro mit wärmespeicherndem Fellimität, dürfen sich Platz 4 und 5 freuen.

Der OEKO-TEX® zertifizierte Petlano Chillermat hat ebenfalls eine rutschfeste Unterseite und ist waschbar bei 30 °C.

Der Petlando Chillermat mit wärmespeicherndem Fellimitat © Fressnapf

25 Fressnapf-Überraschungspakete mit Leckerli, Futter und Spielzeug im Wert von 30 Euro warten ebenfalls auf Sie!

Petlando Premium Snacksbag Wert 17,99 Euro, strapazierfähig und wasserabweisend, mit Verstell- und abnehmbarer Riemen für vielfältige Tragevarianten. Enthält eine extra Innentasche zum leichten Säubern, einem integriertem Kotbeutelspender und ein Zipper-Fach für Wertsachen

Petlando Bär Balu im Wert von 12,99 Euro (OEKO-TEX® zertifiziert, CE zertifiziert), ohne integrierte Quietscher und mit verstärkten Nähten. Das Material besteht aus 100 Prozent Polyester und ist bei 30 °C waschbar

Petlando Bär "Balu" © Fressnapf

Petlando Premium Snackbag © Fressnapf

Mehr Informationen unter: