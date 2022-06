Fressnapf Kundenservices - immer für Sie da!

Fressnapf ist für seine Kunden da, immer und überall und holt Sie da ab, wo wir Bedürfnisse entstehen und Sie uns brauchen, stationär, online oder mobil. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

11. Juni 2022 - 06:43 Uhr

Europas Marktführer im Heimtierbedarf

Die -Gruppe ist das europaweit umsatz- und filialstärkste Handelsunternehmen im Bereich Heimtierbedarf. Zur Unternehmensgruppe gehören heute über 1.700 Fachmärkte in elf europäischen Ländern (dort meist unter dem Namen Maxi Zoo) und 15.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen.

Überdies setzt sich die -Gruppe in vielfältiger Weise für die Mensch-Tier-Beziehung ein und unterstützt zahlreiche soziale, karitative und tierschutzrelevante Projekte im In- und Ausland.

Märkte, Marken und Produkte

In mehr als 1.700 stationären Märkten – und natürlich auch online – bietet Tierfreundinnen und Tierfreunde über 30.000 verschiedene Artikel, mit denen Sie ihre Aufgabe als Tierhalter perfekt erfüllen und ausleben können. Fressnapf vertreibt über seine verschiedenen Verkaufskanäle allein 16 Exklusivmarken, die ausschließlich dort erhältlich sind.

Das erste intelligente Ökosystem

wächst, weil es immer neue Ideen gibt. Diese Ideen werden zum ersten intelligenten Ökosystem rund ums Tier zusammengebaut. Hier vereinen sich Verkauf, Logistik und Versorgung. Analoge und digitale Services vom Hundefriseur bis zum digitalen Tierarzt. Sowie langjährige Erfahrungen und modernstes Data Management.

Happier Pets. Happier People. - Fressnapf

ist überzeugt: Je glücklicher die Tiere, desto glücklicher sind auch ihre Halterinnen und Halter. Manchmal reichen also nur vier Wörter, um 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzutreiben. Und das leistet die Vision von . Jeden Tag. In jedem Markt. Und in jedem Job.

