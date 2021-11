Münchens hübscheste Katze: Miau, ich bin die Schönste!

Nala hat die Herzen der Katzenjury im Sturm erobert - doch wie lebt die hübscheste Samtpfote der Stadt? Die AZ hat sie besucht.

München - Gewinnerkatze Nala weiß, was sie will: Streicheleinheiten - und das schon, wenn man die Wohnungstür von Tamina und Michael Straßer im Münchner Westen öffnet. Sie stellt sich auf ihre weißen Hinterpfoten, streckt sich nach oben, stabilisiert sich mit den Vorderpfoten am AZ-Redakteurinnenbein, miaut freundlich zur Begrüßung und lässt sich am Kopf kraulen. Zufriedenes Schnurren ertönt. "Das macht sie immer so", sagt Michael Straßer.

Eine Samtpfote, die sich zu inszenieren weiß, wie schon AZ-Juror und Alt-OB Christian Ude über Nala sagte. Aus diesem Grund hat die Jury sie zur Siegerin von "Miau, mia san Miau!" erkoren. Über 1.800 Fotos hat die AZ für die Suche nach Münchens schönster Katze erhalten - die willensstarke, schöne Nala setzte sich durch: Stubentiger-Fan Ude, Katzen-Liebhaberin und Designerin Lola Paltinger sowie AZ-Vizechefredakteur Thomas Müller kürten sie zur Gewinnerin.

Geschenke für Katze und Besitzer

Die verträumte Dame darf sich nun - gemeinsam mit Ehepaar Straßer - über den Kratzbaum "Enno" im Wert von 299 Euro sowie einen Fressnapf-Gutschein im Wert von 250 Euro freuen.

Tamina und Michael Straßer mit ihrer Gewinnerkatze Nala. © Bernd Wackerbauer

"Natürlich ist Nala für uns die schönste Katze, aber dass sie wirklich gewinnt, hätten wir nicht gedacht", sagt Tamina Straßer. "Wir freuen uns riesig!" Nala sitzt inzwischen mit Katerkumpel Miko auf einer Etage des sechsstöckigen Kratzbaums im Wohnungsflur.

Schnell wird klar: Hier leben wahre Samtpfoten-Liebhaber. Auf einer Fußmatte im Eingangsbereich steht neben einem Stubentiger der Spruch: "Ich arbeite hart, damit meine Katze ihr Luxusleben genießen kann." Im Wohnzimmer steht ein weiterer Kratzbaum, auf ein Wandbild hat Tamina Straßers Mutter den Spruch "Home is where my Cats are" (Zuhause ist, wo meine Katzen sind) gestickt. Daneben sitzen Nala und Miko, aus Steinen gebastelt.

"Home is where my cats are." © lf

Die zwei sieben Jahre alten Europäisch-Kurzhaar-Samtpfoten hatte die medizinische Fachangestellte Tamina Straßer damals in die Beziehung mitgebracht. "Die drei haben sich zum Glück auf Anhieb verstanden. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte", sagt sie und lacht. Nala und ihr Mann seien ein Herz und eine Seele, so die 30-Jährige: "Die zwei sind wie Magneten. Dort wo Michi hingeht, ist auch Nala nicht weit entfernt."

Der Tag des 36-jährigen Buchhalters beginnt damit, Nala zu bürsten. "Das fordert sie regelrecht ein. Da kann sie auch mal laut werden", sagt er. Seine Frau ergänzt: "Irgendwann hat Michi mal meine alte Haarbürste genommen und Nala in unserem Bad gekämmt. Seitdem ist das ihre Bürste." Beim Zähneputzen werde morgens und abends nun auch die flauschige AZ-Siegerin gebürstet. Generell habe die getigerte Nala ein ruhiges, genügsames Wesen, sei zufrieden mit allem, erzählt die Katzenmama weiter. Neben dem täglichen Bürsten des Fells steht auch gemeinsames Spielen auf dem Programm.

"Am liebsten schläft Nala in unmöglichen Positionen - und viel"

Am liebsten hat Nala dabei eine alte Schnur - "mit der kann man sie durch die ganze Wohnung jagen", sagt der Katzenpapa. "Nala schläft zudem gerne viel, und zwar in den unmöglichsten Positionen: Gesicht voraus im Kissen, unter Decken oder im Kleiderschrank zwischen Klamotten versteckt", erzählt der 36-Jährige. Selbst beim Schlafen sei das sanftmütige Model sehr fotogen, versichert das AZ-Gewinnerpaar und zeigt stolz ein paar Beweisbilder auf seinem Handy.

Die hübsche Nala (o.) mit Kater Miko. © Bernd Wackerbauer

Die genügsame Nala hat sich während des AZ-Besuchs in ihr Hängekörbchen am Kratzbaum gelegt. Der schwarz-weiße Miko, der anfangs schüchtern wirkte, sitzt auf dem Sofa und lässt sich streicheln. "Er ist der eigentliche Herr im Haus", witzelt Tamina Straßer. "Nala schmust gerne, aber nur, wenn sie gerade Lust hat." Miko dagegen sei ein "sehr penetranter Schmusekater".

Bald wird nicht mehr nur zu viert gekuschelt. "Zu unseren beiden vierbeinigen Familienmitgliedern bekommen wir im Januar Zwillinge", verkündet Tamina Straßer. "Die Anzahl der Babys war so natürlich nicht geplant, aber das passt perfekt." Schon jetzt würden beide Katzen die Veränderung spüren: "Miko liegt jetzt oft beschützend auf meinem Bauch."

Wie die beiden Katzen auf den Zuwachs reagieren werden? "Ins Kinderbett würde sich Nala bestimmt auch dazulegen, genau wie Miko", glaubt Michael Straßer. Eines steht für seine Frau jedenfalls schon fest: Der frisch gewonnene Kratzbaum findet einen Platz im Kinderzimmer. "Dann fühlen die Katzen sich auch dort wohl", sagt die werdende Zwillingsmama. Und das wäre am Ende wohl der schönste Gewinn.