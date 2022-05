München: Zwei Monate lang kein U-Bahn-Halt am Stachus!

Weil Rolltreppen saniert werden, fahren die U4 und U5 durch die Station am Stachus durch. Einige Händler sind sauer.

München - Wenn Fahrtreppen erneuert werden, ist das meistens vor allem ein Ärgernis für all diejenigen, die nicht (mehr) so mobil sind. Ab 8. Juni betrifft eine solche Sanierung aber auch diejenigen, die gerne mal voller Elan zwei Treppenstufen auf einmal nehmen: Denn weil am Stachus die Fahrtreppen nach 38 Jahren ausgetauscht werden, können die Züge der Linien U4 und U5 an dieser Haltestelle gar nicht mehr anhalten.

Stattdessen fahren die Linien einfach durch – und zwar in beiden Richtungen. Der Stachus wird so zumindest im U-Bahn-Bereich zu einer Art Geisterbahnhof. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis August. Während dieser Zeit müssen Fahrgäste auf die S-Bahn oder die Trambahnlinien 16, 17, 19 und 20 ausweichen.

Blick in den U-Bahnhof am Stachus. (Archivbild) © imago images/imagebroker siepmann

Dass der Austausch der Fahrtreppen gleich so große Auswirkungen hat, liegt an der notwendigen Logistik. Denn es ist laut MVG nicht möglich, die Rolltreppen abschnittsweise auszutauschen. Die Bahnsteige werden dazu benötigt, die Bauteile zu lagern, die nur in den Nachtstunden an den Stachus geliefert werden können.

Erzürnt über die Baumaßnahmen ist der Verein der Münchner Innenstadthändler Citypartner. "Das ist eine weitere Hiobsbotschaft für die Erreichbarkeit der Innenstadt", sagt der Geschäftsführer Wolfgang Fischer. "Dabei sollen die 'Verkehrswende' und Maßnahmen wie der geplante Rückbau von Parkplätzen im Tal und anderen Stellen der Innenstadt mit der 'Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel' einhergehen – doch im Moment ist angesichts der Realität oder den Ankündigungen der MVG eher das Gegenteil zu beobachten", so Fischer weiter.

U-Bahn: Von einer Einschränkung zur nächsten

Er frage sich, warum nicht die Zeit des Lockdowns dafür genutzt worden sei, die Baumaßnahmen in Angriff zu nehmen. Vor allem, weil die Innenstadt in einer Phase der leichten Erholung nach schwierigen Pandemiezeiten gleich mehrfach von Bauvorhaben der MVG betroffen sei.

Denn neben den Baumaßnahmen auf den Linien U4 und U5 gibt es ja noch eine weitere, monatelange Baustelle: Auch die U3 und U6 sind noch bis Mitte Juni zwischen Brudermühl- bzw. Implerstraße und Goetheplatz bzw. Sendlinger Tor unterbrochen.

Innenstadthändler fordern kostenfreie City-Zone für den ÖPNV

"Angesichts der aktuellen Zumutungen für die Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel" brauche es laut Fischer deshalb jetzt " attraktive, kundenorientierte und vor allem dauerhafte Anreize den ÖPNV zu nutzen". Sein Vorschlag: Eine kostenfreie City-Zone des ÖPNV innerhalb des Altstadtrings.