Am Isartor: Münchnerin (57) blockiert eine Stunde lang die S-Bahn

Der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke war knapp eine Stunde lang gestört: Am Isartor hat eine 57-jährige Frau in der Nacht eine S6 am Weiterfahren gehindert. Offensichtlich störte sich die Frau daran, dass Mitfahrer die vorgeschriebene Maske nicht trugen.

03. August 2022 - 13:28 Uhr | AZ