Ab Samstag: Sonderimpfaktion mit AstraZeneca für 6.000 über 60-Jährige in München

Ab kommendem Freitag (23.4.) können sich alle Münchner ab 60 Jahren für eine Sonderimpfaktion in München gegen das Coronavirus registrieren. 6.000 Dosen Astrazeneca gilt es in die Arme zu bringen.

Ab Montag wird Astrazeneca nur noch in Arztpraxen und nicht mehr in den Impfzentren verimpft. (Symbolbild)

München - Die Stadt wird von Samstag, 24. April, bis einschließlich Samstag, 1. Mai, 6.000 Münchnerinnen und Münchnern im Rahmen der Sonderaktion "Impfen 60+" eine Impfung mit AstraZeneca im ISAR Klinikum anbieten. Das teilte das Gesundheitsreferat am Dienstag mit.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD): "Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Sonderaktion ein zusätzliches Impfangebot machen können. Mittlerweile werden in der Landeshauptstadt pro Tag in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Impfstoffs bis zu 12.000 Menschen geimpft: im Impfzentrum Riem, in den Hausarztpraxen und in den Alten- und Servicezentren. Die Impfkampagne erhält durch diese Sonderaktionen einen weiteren Schub."

6.000 Münchner ab 60 bekommen Sonderimpfung

Voraussetzung ist, dass man 60 Jahre oder älter ist, im bayerischen registriert ist und sich ab Freitag, 23. April, zusätzlich in einem anmeldet. Laut Stadt ist das ausschließlich im Internet ab Freitag möglich. "Von einem vorherigen Anmeldungsversuch ist bitte Abstand zu nehmen", so das RGS.

AstraZeneca wird seit Montag nur noch in Arztpraxen verimpft

Zahlreiche Kommunen von Oberfranken bis in die Oberpfalz hatten schon dieses Wochenende ähnliche Impfaktionen durchgeführt. Hintergrund ist, dass ab Montag AstraZeneca nur noch in Arztpraxen und nicht mehr in den Impfzentren verwendet wird.

Nun stehen also auch in München noch 6.000 Impfdosen zur Verfügung.

Die CSU hatte die Stadt letzten Freitag bereits dazu aufgefordert, so wie Passau oder Bayreuth bereits am Wochenende eine Impfaktion für Menschen über 60 Jahren durchzuführen.

"München sollte dem guten Beispiel folgen und keine Zeit verlieren", sagt Hans Theiss von der CSU, der selbst als Arzt arbeitet. Angesichts des Erfolgs in anderen Städten, befürwortet auch die Fraktionsvorsitzende der SPD, Anne Hübner, diese Idee.