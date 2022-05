München soll mehr Trinkwasserbrunnen bekommen

Für den Klimaschutz soll München mehr Trinkwasserbrunnen bekommen.

München - In der Stadt unterwegs sein und bei Bedarf die Trinkflasche einfach mit Wasser auffüllen? In München ist das nicht ganz so einfach. Das wissen auch die Stadtratsfraktionen der SPD und die Grünen – Rosa Liste, weshalb sie nun einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung gestellt haben.

In dem am Dienstag veröffentlichten Antrag fordern sie Folgendes:

Vorlage der Ergebnisse der Untersuchung zu den als Trinkwasserbrunnen nutzbaren Bestandsbrunnen

Darstellung, welche zusätzlichen Standorte von Bezirksausschüssen bereits vorgeschlagen wurden und dafür aus dem BA-Budget eine Unterstützung der Errichtung in Aussicht gestellt wurde und Vorschlag für eine schrittweise Umsetzung.

Bewerbung auf Mittel aus dem Sonderförderprogramm für kommunale Trinkbrunnen des bayrischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

München: Trinkwasserbrunnen für den Klimaschutz

Bei der Suche nach Standorten wollen die Fraktionen die Bezirksausschüsse miteinbinden.

Grund für die Forderung ist der Klimaschutz, wie es in der Antragsbegründung heißt: "Öffentliche Trinkwasserbrunnen stellen einen zweifachen Beitrag zur Linderung der Effekte von Hitzewellen dar. Zum einen kühlen sie ihre unmittelbare Umgebung direkt

ab und tragen bei entsprechender Platzierung zur Bereitstellung gekühlter Aufenthaltsflächen bei. Zum anderen hilft eine verbesserte Versorgung mit Trinkwasser im öffentlichen Raum dabei, den erheblichen Gesundheitsrisiken durch Dehydrierung vorzubeugen."

Belebtere Plätze und höhere Aufenthaltsqualität

Trinkwasserbrunnen würden zudem die Plätze belebter machen und so die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums in München stärken. Finanziert werden soll das Ganze durch Mittel aus dem Sonderförderprogramm. Um Kosten zu sparen, könnten die Brunnen auch nur im Sommer betrieben werden, "wo der Bedarf und die Wirkung deutlich größer ist".

Auch die Grünen wollten vergangenes Jahr mehr Frischwasserbrunnen in München. Doch wegen Corona wurde daraus nichts.