München: S-Bahn-Stammstrecke an den nächsten Wochenenden eingeschränkt

Wegen Arbeiten zur Zweiten Stammstrecke gibt es Einschränkungen bei der S-Bahn. An den beiden nächsten Wochenenden kommt es zu Ausfällen und Reduzierung des Takts.

2022 werden etliche Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke durchgeführt. (Archivbild)

München - An den kommenden zwei Wochenenden müssen sich S-Bahn-Fahrgäste einmal mehr auf Einschränkungen, Umwege und längere Fahrzeiten einstellen.

Weil die Deutsche Bahn in Laim an Oberleitungen für die Zweite Stammstrecke arbeitet, gibt es an den Samstagen und Sonntagen, 5. und 6. März sowie 12. und 13. März, Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltausfällen auf fast allen Linien. Betroffen ist davon jeweils der Streckenabschnitt zwischen Ostbahnhof und Pasing, jeweils von 6.50 bis 22.10 Uhr.

Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke fährt dann nur die S3. Auf den übrigen Abschnitten den Stammstrecke sind weniger Züge unterwegs als üblich.

Stammstrecke am Wochenende: Nur die S7 fährt normal

Keine Einschränkungen gibt es bei der S7. Sie fährt im gewohnten Takt und hält an allen Stationen. Auch die S3 hält an allen Haltestellen, allerdings verkehrt sie zwischen Ostbahnhof und Pasing nur im Halbstundentakt. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit in die Innenstadt um zehn Minuten.

Trotz Bauarbeiten fahren je nach Streckenabschnitt immer mehrere Linien durch die Stammstrecke: Zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke können die Linien S3, S6, S7 und S8 genutzt werden. Zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke fahren die Linien S3, S6 und S7. Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing fährt dann nur die S3.

Ausweichmöglichkeiten: S20, Tram und U-Bahn

Dazu gibt es diverse Ausweichmöglichkeiten, etwa die S20 zwischen Pasing und Heimeranplatz, wo Fahrgäste in die U4/U5 oder S7 Richtung Innenstadt umsteigen können. Die S20 fährt samstags von 8 bis 21.10 Uhr, sonntags von 9.50 bis 19.10 Uhr im Halbstundentakt. Außerdem wird die Tram 19 häufiger unterwegs sein. Ab Pasing kann auch der Regionalverkehr genutzt werden.

Die S-Bahn-Linien verlaufen wie folgt:

Aus Richtung Westen fährt die S1 zwischen Freising/Flughafen und Moosach regulär.

Zwischen Moosach und Hauptbahnhof besteht ein 30-Minuten-Takt ohne Zwischenhalt. Teilweise beginnen und enden die Züge in Moosach.

Die S2 beginnt und endet am Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof.

Die S4, S6 und S8 beginnen in Pasing.

Aus Osten kommend endet die S2 am Ostbahnhof.

Die S4 entfällt zwischen Trudering und Pasing.

Die S6 beginnt an der der Donnersbergerbrücke.

Die S8 beginnt an der Hackerbrücke. Züge ab Hallbergmoos Richtung Hackerbrücke fahren zehn Minuten später.

Komplettsperrung der Stammstrecke in der Nacht

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13./14. März von 22.10 bis 4 Uhr, sowie in einigen weiteren Nächten zwischen 7. und 17. März muss die S-Bahn-Strecke in Laim komplett gesperrt werden. Dann entfällt auch die S3 zwischen Ostbahnhof und Pasing. Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing fahren dann Ersatzbusse.