München-Inzidenz wieder unter 100: Was jetzt für Lockerungen passieren muss

Die Sieben-Tages-Inzidenz in München liegt erstmals seit Wochen wieder unter dem Grenzwert von 100. Direkte Lockerungen gibt's deshalb aber noch nicht. Welche Voraussetzungen jetzt für weitere Öffnungen in der Stadt gelten müssen.

München - Am 5. Mai lag die Sieben-Tages-Inzidenz in München erstmals seit Wochen wieder unter dem Grenzwert von 100. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 99,0.

Abgesehen von der Datenpanne bei den Corona-Zahlen am 11. April lag der Wert zuletzt vor rund einem Monat bei unter 100: Am 9. April gab das RKI einen Wert von 95,5 an. In den letzten Tagen sank die Inzidenz in der Landeshauptstadt stark ab: Innerhalb von nur einer Woche ging es von 131,6 auf nun unter 100.

Bayern strebt weitere Öffnungen an

Dauerhaft unter 100 – das würde auch bedeuten, dass die "Notbremse" nicht mehr gelten würde. Dann würden neben der nächtlichen Ausgangssperre auch die strengeren Kontaktbeschränkungen wegfallen. Zudem gibt es Erleichterungen beim Einzelhandel und beispielsweise dem Friseurbesuch, wo für einen Besuch kein negativer Corona-Test mehr nötig wäre.

Ein Hoffnungsschimmer, zumal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag (4. Mai) Lockerungen und Öffnungen in Aussicht gestellt hat: Ab dem 10. Mai sollen unter anderem Gastro-Außenflächen, Theater und Kinos wieder öffnen dürfen – vorausgesetzt, die Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt liegt unter 100.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (m.) mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (l.) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek. © Matthias Balk/dpa

Doch so leicht ist es dann doch nicht. In der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist genauestens geregelt, wann weitere Öffnungen in Kraft treten können. Was muss also passieren, damit es in München weitere Lockerungen gibt?

Inzidenz muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen

Söder und auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonen in ihren Ausführungen immer wieder, dass eine "stabile" Sieben-Tages-Inzidenz vorliegen müsse. Der Begriff "stabil" hat dabei eine klare Definition. In der Infektionsschutzverordnung heißt es dazu, dass ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt "an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte" Inzidenz unterschreiten muss. Beim Überschreiten eines Grenzwertes sind es lediglich drei aufeinanderfolgende Tage.

Die Regeln für die neue Inzidenzeinstufung treten dann ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. "Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat unverzüglich amtlich bekanntzumachen, sobald ein relevanter Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über- oder an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde", heißt es in der Verordnung.

Erste Lockerungen in München könnte es am Dienstag geben

Für München bedeutet das konkret: Sollte die Inzidenz auch am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag unter 100 liegen, würde es am Montag noch keine Lockerungen geben. Diese würden dann erst ab dem übernächsten Tag, also dem Dienstag, in Kraft treten. Sollte die Inzidenz bis Sonntag auch nur einmal nochmals über 100 steigen, wäre diese Zählung nichtig. Erst wenn die Inzidenz dann erneut unter 100 sinkt, würden die fünf aufeinanderfolgenden Tage von vorne beginnen.

Der Trend - vor allem der letzten Tage - weist jedoch auf stark sinkende Inzidenzzahlen hin. Bleibt zu hoffen, dass es auch so bleibt – und München so ab kommender Woche ein kleines Stück Normalität zurückbekommt.