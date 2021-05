Corona-Lockerungen: Was sich für Geimpfte und Genesene ab heute ändert

In Bayern treten am Donnerstag Erleichterungen für Geimpfte und Genesene in Kraft. Viele der Einschränkungen bei Treffen sowie den Testpflichten gelten für sie nicht mehr. Ein Überblick über die Lockerungen.

06. Mai 2021 - 09:17 Uhr | AZ/dpa

Wer vollständig geimpft ist, darf sich in Bayern ab Donnerstag über einige Lockerungen freuen. (Symbolbild) © imago images/Alex Halada