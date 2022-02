München: Deutschlands bestes Liefer-Restaurant kommt aus Untersendling

Ein deutsch-bayerisches Restaurant aus München schafft es auf Platz eins. Auch das beste indische Lokal kommt laut der Abstimmung aus München.

München - Wer kennt es nicht: Man ist abends zu faul zu kochen oder hat nichts mehr im Kühlschrank. Schnell greift man dann zum Handy und bestellt über die zahlreichen verfügbaren Apps einfach Essen aus dem Restaurant nach Hause.

Die Münchner haben es da besonders gut: Denn laut einer Abstimmung des Lieferdienstes "Lieferando" kommt das beste Liefer-Restaurant Deutschlands aus der bayerischen Landeshauptstadt!

Kunden wählen "Wunderkost" in München zum besten Restaurant

Im Rahmen der Lieferando Restaurant Awards, bei denen rund 110.000 Kunden abgestimmt haben, wurde "Wunderkost" in Untersendling zum Gewinner gewählt. In dem Restaurant in der Hansastraße gibt es deutsch-bayerische Küche.

Chef Aryan Nazar: "Dass so viele für uns abgestimmt haben, ist eine großartige Bestätigung für das ganze Team. Wir sind unglaublich stolz, dass wir es mit der bayerisch-deutschen Küche zum besten Restaurant in ganz Deutschland geschafft haben – ein tolles Zeichen, dass man auch mit traditionellen Gerichten voll im Trend liegen kann.”

München: Bestes indisches Restaurant in Schwabing

In der München-Wertung landen auf den Plätzen zwei und drei das "Wirtshaus am Rosengarten" und "Sushi Plus" in der Maxvorstadt. Auch das beste indische Restaurant deutschlandweit kommt laut der Abstimmung aus München: das "Shere Punjab" in Schwabing. Na dann, guten Appetit!