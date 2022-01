München 2022: Wo in der Stadt der Stau droht

Auch heuer wird auf Münchens Straßen wieder gegraben und gebuddelt. Diese Baustellen stehen im Stadtgebiet an.

München - Auf Münchens Straßen braucht man Geduld. Denn gefühlt reiht sich eine Baustelle an die nächste. Auch 2022 gibt es an zahlreichen Ecken Einschränkungen. Ein Überblick:

Baustelle am U-Bahnhof Sendlinger Tor

Noch bis September gibt es größere Verkehrseinschränkungen am Sendlinger Tor, weil die Stadtwerke den U-Bahnhof sanieren. Für Autofahrer stehen weniger Fahrspuren zur Verfügung, sie müssen auch Umwege machen: Fahrer, die vom Stachus Richtung Lindwurmstraße unterwegs sind, werden zum Beispiel aus der Sonnenstraße über die Zufahrt zur Nußbaum- und Pettenkoferstraße, zwischen Brunnen und Matthäuskirche geführt.

Auch Fußgänger sind länger unterwegs. Der Zugang zur U-Bahn in der Müllerstraße soll erst im Sommer eröffnet werden.

Noch bis 2024: Altstadtringtunnel

Schon seit Sommer 2020 werkelt die Stadt am Altstadtringtunnel. Das Bauende ist für Mitte 2024 geplant. Dann sollen auch die Oberflächengestaltung und die Fahrbahnen an der Oberfläche fertig sein. Im Tunnel steht noch bis Ende 2022 in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Bis Mitte 2022 erfolgt die Einfahrt in den Tunnel in Fahrtrichtung West ausschließlich über die Nordrampe (Von-der-Tann-Straße). Und bis Ende 2022 ist die Tunnelausfahrt zum Franz-Josef-Strauß-Ring (Ausfahrt Staatskanzlei) in Fahrtrichtung Ost gesperrt.

Nadelöhr in der Zweibrückenstraße

Die Generalsanierung der Ludwigsbrücke über die Isar soll 2022 enden. Danach bekommen Radfahrer und Fußgänger mehr Platz. Doch so lange bleibt ein Nadelöhr erhalten: In der Zweibrückenstraße gibt es zum Beispiel zwischen Steinsdorfstraße und Thierschstraße nur eine Fahrspur je Fahrtrichtung neben der Baustelle.

U3/ U6 - Busse statt U-Bahn im Frühjahr

Von Mitte März bis Mitte Juni müssen die U-Bahnlinien U3 und U6 zwischen Implerstraße und Goetheplatz unterbrochen werden. Die Stadtwerke erneuern Kreuzungen, Weichen und Schienen. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen.

Paul-Heyse-Unterführung noch bis April nur in eine Richtung

Noch bis Ende April können Autofahrer durch die Paul-Heyse-Unterführung nur Richtung Norden fahren. Es gilt eine Einbahnregelung. Eine Umleitung für den Autoverkehr in Fahrtrichtung Süd wird über die Marsstraße - Wredestraße - Hackerbrücke zur Landsberger Straße eingerichtet. Radfahrer können in beide Richtungen fahren. Fußgänger müssen die Ostseite benutzen.

Berufsschulen-Sanierung in der Luisenstraße

Das Baureferat saniert die städtischen Berufsschulen in der Luisenstraße. Deshalb ist noch bis Ende 2024 die Luisenstraße zwischen Sophien- und Karlstraße in Richtung Nord für den Autoverkehr einbahngeregelt.