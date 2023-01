Mülltonnen-Brände: Es war Brandstiftung

Seit Dezember 2022 sind in der Stadt mehr als120 Mülltonnen und Mülleimer abgebrannt.

München - Die Brände sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Meist handelt es sich um Mülleimer am Straßenrand oder Wertstoffcontainer. Brandfahnder der Kripo ermitteln. Das Präsidium teilte am Freitag auf Nachfrage mit, dass die Fahnder in den allermeisten Fällen von Brandstiftung ausgehen.

Serientäter oder einzelne Brandstifter?

Unklar sei, sagte ein Polizeisprecher, ob man es mit verschiedenen Tätern oder einem Einzeltäter zu tun habe. Für die Feuerwehr waren Dezember und Januar eine stressige Angelegenheit

Zwischen 1. Dezember 2022 und 3. Januar 2023 wurden im gesamten Stadtgebiet insgesamt 120 brennende Mülltonnen oder Mülleimer gemeldet. Allein im Zeitraum von Silvester bis zum 3. Januar brannten 95 Müllbehälter.