Fünf Jahre sollte die Stadtbibliothek aus dem Gasteig im Interims-Quartier im Motorama bleiben, jetzt wird sie sogar noch vergrößert. Was hier jetzt alles geboten ist.

Ganz in Rot: Der sehr belibte Bereich Kinder/Familie im Motorama: Die jungen Leser können in den niedrigen Bücherboxen stöbern, die ganz jungen können über den strukturierten Teppich krabbeln.

Mehr Platz für Lernen, Beteiligung und Community – die Münchner Stadtbibliothek hat vier neue Räume für ihren stark besuchten Interimsstandort im Motorama dazu bekommen: Zusätzliche 700 Quadratmeter im Erdgeschoss schaffen künftig Platz für Aktion, Interaktion und neue Formen des Miteinanders.

Mehr Arbeitsplätze, mehr Farbe, mehr Inspiration

Die vier Räume befinden sich im Erdgeschoss der Ladenstadt Motorama und haben – wie die bisherigen Räume der Stadtbibliothek im Motorama – jeweils eine eigene Farbe bekommen.

Ein grüner Raum, das Lern Lab, bietet nun rund 55 Arbeitsplätze, von Einzelarbeitsplätzen bis hin zu kleinen Lernkabinen, für ruhiges Lernen oder auch Gruppenarbeit. Freies WLAN und Lademöglichkeiten gibt es ebenfalls. Außerdem einen Lounge-Bereich zum Abschalten.

Eröffnet wird das Lern Lab am 23. Februar und ist dann während der Öffnungszeiten der Bibliothek (Montag bis Samstag 7 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 10 bis 20 Uhr) mit einem gültigen Bibliotheksausweis zugänglich.

Der orange Raum, das Future Lab, ist für Workshops, Beteiligungsformate, Programm- und Fortbildungsangebote sowie Ausstellungen konzipiert und bietet Platz für bis zu 50 Personen. Hier finden etwa Recherchetrainings und kreative Formate aus der „Bibliothek der 100 Talente“ statt, die sich an Kinder und Familien richten und deren Talente fördern. Den Start macht seit 20. Januar die Ausstellung „Banned Books“.

Von Kreativ-Werkstätten bis zu Demokratiebildung

Im weißen Raum, dem Mitmach Lab, wird entworfen, designt und gehobelt. Bis zu 25 Personen können hier an Werkbänken arbeiten, an kreativen Angeboten teilnehmen oder Design-Thinking-Workshops besuchen.

Der graue Raum ist das Community Lab. Hier haben Kunst und Kultur, Medien- und Demokratiebildung sowie gesellschaftliches Engagement ihren Platz. In Kooperation mit Akteuren aus den Communities und der Stadtgesellschaft lädt die Münchner Stadtbibliothek dazu ein, sich auszutauschen, Impulse mitzunehmen oder zu geben und Vielfalt in der Gesellschaft zu stärken, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zusätzlich wurde auch der interne Raum vergrößert, um die Rückgabe und Bearbeitung von Medien effizienter zu gestalten. Das Büro CBA – Clemens Bachmann Architekten hat die Räume gestaltet. „Mit der Erweiterung der Stadtbibliothek im Motorama schaffen wir nicht einfach mehr Fläche, sondern neue Möglichkeitsräume. Hier entsteht ein offener Ort, der Menschen zusammenbringt, Talente entdeckt und Teilhabe stärkt“, sagt Bibliotheksleiterin Carolin Becker.