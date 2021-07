Mordkommission ermittelt: Zwei Männer in München halbtot geprügelt

In Obersendling und in der Innenstadt ist es am Wochenende zu zwei schweren Gewalttaten gekommen: In beiden Fällen wurden junge Männer fast ermordet. Beide liegen jetzt mit schwersten Kopfverletzungen in Münchner Krankenhäusern.

18. Juli 2021 - 14:00 Uhr | AZ

Einmal sollen zwei Gruppen gewaltsam aufeinander losgegangen sein, einmal wurde ein Mann durch Kopftritte lebensgefährlich verletzt. Zeugen werden gesucht! (Symbolbild) © imago