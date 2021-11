Mord in Neuhausen: Polizei gründet Ermittlungsgruppe "Kristian"

Knapp zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Mord an einem 49-Jährigen hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet - und fahndet mit Plakaten. Das LKA hat eine Belohnung ausgesetzt.

München - Noch immer ist unklar, was genau in der Wohnung in der Leonrodstraße 31 geschehen ist: Am 5. November war dort ein 49-Jähiger tot aufgefunden worden, er wurde nach AZ-Informationen erstochen.

Mittlerweile hat die Kripo die Einsatzgruppe "EG Kristian" gegründet. Rund zehn Beamte sind hier unter Führung der Mordkommission im Einsatz, darunter auch Spezialisten der Spurensicherung.

Tötungsdelikt in München: "EG Kristian" ermittelt

Zur Rekonstruktion der Tat haben die Ermittler auch mit Hilfe des LKA Bayern eine digitale Tatortanalyse vorgenommen. Die Experten erstellten ein dreidimensionales Tatortmodell.

"Derzeit werden dort insbesondere zahlreiche Personen- und Sachbeweise ausgewertet", so die Polizei. Rund um die Leonrodstraße bringt die Polizei am Mittwoch zudem Fahndungsplakate an - auch so sollen mögliche Zeugen angesprochen werden.

Mit diesem Plakat fahndet die Polizei nach dem oder den Tätern. © Polizei

LKA setzt Belohnung aus

Das LKA hat für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Das 49-jähriger Opfer stammte aus Kroatien, lebte aber seit Jahren in München. Der Mann hatte sporadisch Kontakt mit seiner Familie und war polizeibekannt - wegen Körperverletzung und Verkehrsdelikten. Zuletzt lebend gesehen wurde er am 20. Oktober.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und Albrechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.