Mord an Dominik Brunner: Verurteilter erneut vor Gericht

Die Haftstrafe für den Mord an dem Geschäftsmann Dominik Brunner an einem S-Bahnhof in München hat ein 29 Jahre alter Mann aus München zwar abgesessen - trotzdem steht er nun erneut vor Gericht. Er habe gegen die Auflagen seiner Führungsaufsicht verstoßen und Kokain konsumiert, teilte das Amtsgericht München am Dienstag mit. Der Prozess soll am Donnerstag starten. Zuvor hatten die Tageszeitungen "Münchner Merkur" und "tz" berichtet.

04. Mai 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Schild mit der Aufschrift "Dominik Brunner, gestorben am 12. September 2009" am Bahnsteig in Solln. © Matthias Balk/dpa/Archivbild