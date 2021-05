Gerichtsvollzieherin findet Cannabis-Plantage: Münchner flüchtet über Balkon

Als seine Wohnung in Bogenhausen zwangsweise geräumt werden soll, findet die Gerichtsvollzieherin eine Marihuana-Plantage. Der Bewohner flieht vom Balkon, stellt sich aber wenig später.

Eine Cannabispflanze: In Bogenhausen hat die Polizei am Freitag eine Marihuana-Plantage gefunden. (Symbolbild)

Bogenhausen - Am Freitagmorgen sollte die Wohnung eines 33-Jährigen Münchners in Bogenhausen eigentlich von einer Gerichtsvollzieherin geräumt werden. Doch als diese eintraf, stellte sie fest, dass der 33-Jährige in seiner Wohnung Marihuana anbaute. Als sie die Polizei verständigte, floh der Bewohner über seinen Balkon.

In der Wohnung fand die Polizei etwa 70 Pflanzen

Mittels eines sofort eingeholten Durchsuchungsbeschlusses über die Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss die Wohnung des 33-Jährigen von Polizeibeamten durchsucht. In der Wohnung fanden sie mehrere Aufzuchtschränke mit insgesamt etwa 70 Pflanzen, mehreren Setzlinge und bereits abgeerntetes Marihuana. Der Ertrag der erntereifen Pflanzen wird laut Polizei insgesamt auf mehrere Kilogramm Marihuana geschätzt.

Nach dem flüchtigen Wohnungsinhaber wurde währenddessen intensiv polizeilich gefahndet. Doch der Mann stellte sich schließlich selbst im Laufe des Tages zusammen mit seinem Rechtsanwalt auf einer Polizeiinspektion. Er wurde vorläufig festgenommen.