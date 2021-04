Polizei entdeckt nach Brand Cannabis-Zuchtanlage

Nach einem Zimmerbrand im Landkreis Schweinfurt hat die Polizei eine Aufzuchtanlage mit knapp 40 Cannabispflanzen entdeckt. Das Zimmer stand am Montagabend bereits in Vollbrand, als die ersten Streifen kamen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Bewohnerin wurde bei dem Brand leicht verletzt, die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.

14. April 2021 - 09:49 Uhr | dpa

Schweinfurt Anschließend stießen die Einsatzkräfte auf eine professionelle Aufzuchtanlage mit knapp 40, etwa einen Meter hohen Cannabispflanzen, die beschlagnahmt wurden. Ein 33 Jahre alter Mann steht im Verdacht, die Anlage betrieben zu haben. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die genaue Brandursache war zunächst unklar, der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. © dpa-infocom, dpa:210414-99-196923/2