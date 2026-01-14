Mittlerer Ring in München: Tunnel an Landshuter Allee für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt

Das Baureferat stellt die entsprechenden Schilder am Mittwoch auf, Gefahrguttransporte und Lastwagen über 7,5 Tonnen werden bereits seit dem 23. Dezember am Tunnel ausgeleitet. Hinter den Maßnahmen steckt eine langfristige, komplizierte Planung.

Rund um den Tunnel kann es auf der Landshuter Allee bedingt durch die notwendige Ableitung der Lastwagen zu Verkehrsproblemen kommen. (Archivbild)

Insbesondere Transportunternehmen, Gewerbetreibende und Lieferdienste müssen mit ihren Fahrzeugen bis auf Weiteres alternative Routen und Hauptverkehrsstraßen nutzen: Am Landshuter-Allee-Tunnel gilt ab sofort ein Einfahrverbot für alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen. Das steckt dahinter.

Keine Durchfahrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen im Tunnel an der Landshuter Allee

Das Baureferat werde die entsprechenden Schilder am heutigen Mittwoch (14. Januar) aufstellen, teilt die Stadt dazu mit. Der Tunnel entspreche nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen und müsse in erster Linie hinsichtlich des Brandschutzes nachgerüstet werden.

"Die vollständige Ausleitung des Schwerverkehrs ist notwendig, um potenzielle Brandlasten im Falle eines Unfalls oder einer Fahrzeughavarie zu reduzieren", heißt es weiter. Gefahrguttransporte und Lastwagen über 7,5 Tonnen werden bereits seit dem 23. Dezember ausgeleitet.

Umleitung des Schwerverkehrs: Das sind die Alternativen

Der Lkw-Verkehr wird im Abschnitt zwischen Hirschbergstraße und Volkartstraße in beiden Fahrtrichtungen oberirdisch auf der Landshuter Allee geführt und fädelt im Anschluss wieder auf den Mittleren Ring ein.

Auf Höhe der Hanebergstraße darf der Durchgangsverkehr nicht von der Landshuter Allee abfahren, Anliegern ist dies weiterhin erlaubt. Rund um den Tunnel kann es auf der Landshuter Allee bedingt durch die notwendige Ableitung der Lastwagen zu Verkehrsproblemen kommen.

"Schutzmaßnahmen gehen über das übliche Maß einer Entwurfsplanung hinaus"

Das Baureferat soll "die notwendigen Planungsleistungen für das sicherheitstechnische Instandsetzen des Tunnels Landshuter Allee vorgezogen" beauftragen, hatte der Bauausschuss des Stadtrats in vorberatender Sitzung beschlossen.

"Das Baureferat muss den Landshuter Allee-Tunnel sanieren und sicherheitstechnisch nachrüsten, weil die Sicherheitsausstattung des 1979 eröffneten Tunnels nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht", teilte die Stadt am Mittwoch mit: "Außerdem haben vertiefte Bauwerksuntersuchungen auch hinsichtlich des Bauwerkszustands dringende Sanierungsbedarfe aufgezeigt."

Um den Aufwand in finanzieller und terminlicher Hinsicht fundiert abschätzen zu können, seien detailliertere Planungen des Arbeitsablaufs und der hierfür jeweils erforderlichen Schutzmaßnahmen notwendig, die über das übliche Maß einer Entwurfsplanung hinausgingen, heißt es weiter: "Die dringend durchzuführenden Arbeiten zur Instandsetzung und insbesondere zur Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes erlauben keinen weiteren Aufschub der Maßnahme."

Baubeginn Frühjahr 2027

Daher werde das Baureferat die Maßnahme in diesem Jahr zum Haushaltsverfahren anmelden, und bis Sommer 2026 werde die vertiefte Planung des Projektes insoweit abgeschlossen sein, "dass dem Stadtrat nach der Sommerpause 2026 die Projektgenehmigung vorgelegt werden kann".

Bis Jahresende sollen der Abschluss der Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe erfolgen. Die Ausführungsgenehmigung sei im Frühjahr 2027 vorgesehen, der Baubeginn erfolge unmittelbar danach.