Mit Kind in München: Ideen für spannende Ferien in der Stadt

Schnee gibt es in dieser Woche wohl keinen mehr. Die AZ hat ein paar Vorschläge, was man mit Kindern in München stattdessen noch machen kann – vom Puppentheater über Sport bis zur besonderen Aktion im Museum.

Schlittenfahren und eine Schneeballschlacht – so stellen sich wohl viele Schüler die Weihnachtsferien vor. Ohne Schnee fällt dieser Freizeitspaß heuer allerdings ins Wasser. Langweilen muss sich deshalb in München freilich trotzdem keiner. Die AZ hat ein paar Tipps für die letzten Ferientage zusammengestellt.

Podcast vom Tierpark Hellabrunn

Tierpark für daheim

Der Tierpark hat wie gewohnt jeden Tag geöffnet, doch es gibt auch eine Besonderheit für alle, die krank im Bett liegen: Im Tierpark-Podcast "Mia san Tier" erzählen etwa der Zoodirektor und die Tierpfleger über ihre Arbeit. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode, anhören kann man sie über diesen Link abendzeitung.de/tierpark-podcast oder bei Spotify, Apple Podcasts und deezer. Jede Folge dauert etwa 20 Minuten.

Deutsches Museum: 3D drucken

Während der Weihnachtsferien gibt es hier im Science Communication Lab in der Eingangshalle ein Sonderprogramm: Besucher können alles rund um den 3D-Druck entdecken. Museumsinsel, 9 bis 17 Uhr, Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten, Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Frühklettern in der Einstein Boulderhalle

Einstein Boulderhalle: Kraxeln in aller Früh

Manche freuen sich, wenn sie in den Ferien ausschlafen können, andere sind auch in schulfreien Zeiten schon ganz früh wach. Besonders aktive Frühaufsteher können in der Nähe der S-Bahn-Station Hirschgarten toben: Die Einstein Boulderhalle öffnet ihre Türen schon um 6 Uhr in der Früh. Am Feiertag (Freitag) und am Wochenende kann man ab 9 Uhr kraxeln. Für Schüler ab 12 Jahren gibt es am Donnerstag noch Plätze beim Teens Day: Ein erfahrenes Trainerteam zeigt den Teilnehmern in einem sechsstündigen Kurs alles, was man über das Bouldern, also das Klettern ohne Klettergurt, wissen muss (Kosten pro Kind: 55 Euro, Voranmeldung vor Ort in der Halle, 089 30 70 17 50 oder per Mail an muenchen@einstein-boulder.com).

Landsberger Straße 185, Tageskarte für Schüler 10,90 Euro, Kletterschuh-Ausleihe: 4 Euro, Kinder ab 14 Jahren brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, unter 14 nur mit volljähriger Begleitperson.

Marionettentheater: Theater für Kinder

Im Marionettentheater. © Foto: dpa

Die tanzenden Puppen an Fäden faszinieren die Münchner bereits seit über 100 Jahren. Für die Ferien-Vorstellungen gibt es noch ein paar Plätze:

Für Kinder: "Die Abenteuer des kleinen Bären", Samstag, 15 Uhr, Erwachsene 12 Euro, Schüler 11 Euro, Restkarten verfügbar

Für Jugendliche und Erwachsene: "Don Giovanni", Samstag, 20 Uhr, Erwachsene 20 Euro, Schüler 10 Euro, noch viele Karten verfügbar

Blumenstraße 32, Kartenvorverkauf 089 26 57 12 (10 - 13 Uhr).